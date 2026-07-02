Suiza y Argelia chocan en el Mundial en busca de los octavos de final

El Estadio BC Place de Vancouver se viste de gala para dar inicio a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Este viernes 3 de julio a las 00:00 hora de Argentina las selecciones de Suiza y Argelia se medirán en un duelo a todo o nada correspondiente a los dieciseisavos de final de la competencia.

El encuentro contará con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez y la transmisión en vivo para Argentina estará a cargo de la señal DSports. Quien resulte ganador de esta llave se ganará el derecho a enfrentar en la siguiente instancia de octavos de final al vencedor del cruce entre Colombia y Ghana.

El camino de ambos conjuntos hasta esta instancia definitiva expone realidades muy diferentes en la fase inicial. La escuadra conducida por Murat Yakin llega a este partido decisivo con un rendimiento sólido tras adjudicarse el liderazgo invicto del Grupo B. Los europeos iniciaron su trayecto con un empate 1-1 frente a Qatar, mostraron su poderío con una goleada 4-1 ante Bosnia y aseguraron el primer puesto de la zona con una victoria crucial por 2-1 sobre Canadá.

Por el lado africano el panorama requirió de mayor sufrimiento. El combinado dirigido por Vladimir Petkovic avanzó a los cruces directos como uno de los mejores terceros proveniente del Grupo J. El debut golpeó duro con una caída 0-3 ante Argentina, pero la recuperación llegó rápido con un triunfo por 2-1 contra Jordania. En la última fecha de la zona los argelinos sellaron la clasificación en un vibrante empate 3-3 ante Austria.

Respecto a las alineaciones iniciales para saltar al campo de juego en Canadá los entrenadores ultiman los detalles tácticos de sus equipos. Suiza buscará la clasificación con Gregor Kobel bajo los tres palos junto a Silvan Widmer, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y Dan Ndoye en la línea defensiva. El mediocampo y ataque se conformará con Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Ruben Vargas, Fabian Rieder y Breel Embolo.

En la vereda de enfrente Argelia presentará a Oussama Benbot en el arco custodiado por Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri. La zona media y delantera estará integrada por Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Riyad Mahrez y Amine Gouiri.