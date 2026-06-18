Suiza y Bosnia buscan levantar cabeza en la segunda fecha del Mundial

Suiza y Bosnia y Herzegovina protagonizarán este jueves 18 de junio un partido determinante por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Los Angeles Stadium desde las 16 de Argentina y enfrentará a dos selecciones que igualaron en su estreno y que ahora necesitan sumar de a tres para acercarse a la clasificación.

El conjunto suizo dejó escapar una victoria en su presentación al empatar 1-1 frente a Qatar. El equipo dirigido por Murat Yakin había tomado ventaja con un tanto de Breel Embolo, pero el rival logró la igualdad sobre el cierre del partido. Bosnia también debutó con empate por 1-1 ante Canadá, luego de adelantarse en el marcador y sufrir la reacción del seleccionado norteamericano en la segunda mitad.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo a través de Telefe, DSports, Disney+ Premium, Paramount+ y DGO. El choque comenzará a las 16 y forma parte de una zona que se encuentra completamente equilibrada tras la primera jornada.

La probable formación de Suiza tendría a Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler y Denis Zakaria; Ruben Vargas, Breel Embolo y Zeki Amdouni. El entrenador es Murat Yakin.

Por el lado de Bosnia y Herzegovina, se espera una base integrada por Nikola Vasilj en el arco; Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Sead Kolasinac y Tarik Muharemovic en defensa; con referentes como Edin Dzeko y Jovo Lukic en ataque.

Entre las curiosidades aparece que Bosnia disputa su regreso a una Copa del Mundo después de 12 años, mientras que Suiza busca ratificar su condición de selección habituada a superar la fase de grupos en los grandes torneos. Además, el único antecedente reciente entre ambos favorece a los bosnios, que se impusieron 2-0 en un amistoso disputado en 2016. El ganador quedará muy bien posicionado para avanzar a la siguiente instancia de un grupo que permanece completamente abierto.