Suiza y Canadá se juegan la clasificación en la última fecha del Mundial

Suiza y Canadá protagonizarán este miércoles uno de los partidos más atractivos de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 16.00 de Argentina, ambas selecciones se enfrentarán en el BC Place de Vancouver con el liderazgo del Grupo B en juego.

Los dos equipos llegan invictos y con 4 puntos, aunque Canadá ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de gol. El conjunto anfitrión igualó 1-1 frente a Bosnia en su debut y luego goleó 6-0 a Qatar. Suiza, en tanto, empató 1-1 con Qatar antes de imponerse por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina.

El encuentro será determinante para definir las posiciones finales de la zona. Quien termine en el primer lugar tendrá un camino teóricamente más favorable en la siguiente ronda, mientras que el segundo deberá afrontar un cruce más exigente. Además, ambos dependen de sí mismos para asegurar la clasificación a la etapa eliminatoria.

El árbitro designado para el compromiso será el brasileño Ramon Abatti Abel, mientras que el escenario será el BC Place Stadium, uno de los estadios mundialistas ubicados en Vancouver. En Argentina, el partido podrá verse en vivo a través de DSports y también por las plataformas de streaming asociadas al servicio. El encuentro comenzará a las 16.00.

Las posibles formaciones marcan que Suiza saldría con Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka y Remo Freuler; Dan Ndoye, Breel Embolo y Rubén Vargas. Canadá, por su parte, formaría con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio y Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Más allá de la clasificación, el duelo definirá quién se queda con la cima del Grupo B en una jornada que promete tensión hasta el último minuto. Con dos equipos que llegan en buen momento y después de goleadas convincentes en la segunda fecha, el choque en Vancouver aparece como una de las pruebas más exigentes para ambos en lo que va del torneo.