Supendieron el entrenamiento de la Selección por tormentas eléctricas

La Selección Argentina enfrentó un cambio inesperado en su cronograma de trabajo durante la estadía en Miami debido a las fuertes tormentas. Por el protocolo de seguridad que rige en Estados Unidos ante la actividad eléctrica el cuerpo técnico decidió cancelar la práctica matutina programada para este sábado a las 11.15 hora local. En lugar del entrenamiento en campo los futbolistas se trasladaron al gimnasio para realizar tareas físicas tras la victoria ante Cabo Verde.

Esta modificación ocurre luego del desgaste sufrido en el triunfo 3-2 que aseguró el pase a octavos de final del Mundial. El plantel arrastraba el cansancio de los 120 minutos disputados en el Miami Stadium por los dieciseisavos de final. Lionel Scaloni tenía previsto realizar ejercicios regenerativos para quienes jugaron más de media hora y trabajos más intensos para el resto, pero el clima obligó a resguardar a los deportistas.

El entrenador aprovechó para analizar la situación física de tres futbolistas que terminaron con inconvenientes. Facundo Medina y Enzo Fernández terminaron el último encuentro con calambres mientras que Nicolás González sufrió una torcedura de tobillo durante el tiempo suplementario. El cronograma estipula que el equipo tendrá dos entrenamientos en campo antes de partir hacia Atlanta el lunes para jugar contra Egipto.

Respecto a la organización del torneo Scaloni manifestó su descontento por el escaso tiempo de recuperación en conferencia de prensa. El técnico declaró que "no sé cómo está hecho el Mundial pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender, tendría que haber empezado de menos a más. Pero bueno, es todo así". Con la mira en el duelo del próximo miércoles a las 13.00 la delegación busca recuperar energías tras la clasificación.