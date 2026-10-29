El Supercircus Lunara llegará por primera vez a San Juan con una propuesta que combina los números clásicos del circo con nuevas atracciones y recursos tecnológicos. La compañía debutará este viernes 30 de octubre a las 21.30 en el predio del estacionamiento de Paseo San Juan, en la zona del ex Híper Libertad, con un espectáculo pensado para toda la familia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Yamila Sierra explicó que la puesta mantiene las disciplinas tradicionales, como el malabarismo, el contorsionismo y el equilibrio, además del Globo de la Muerte, una esfera metálica en la que los artistas realizan maniobras a gran velocidad. La propuesta incorpora también una carpa ambientada como un mundo selvático, donde el público podrá encontrarse con representaciones de animales gigantes a escala real, entre ellos elefantes y jirafas.

La tecnología forma parte de la experiencia a través de los sistemas de sonido e iluminación y de figuras animatrónicas. Sin embargo, Sierra destacó que el eje del espectáculo continúa siendo el desempeño de los artistas. “La tecnología es buenísima para muchas cosas y a nosotros también en el circo nos sirve, pero el artista tiene que ser real, de carne y hueso”, afirmó.

Un sueño que nació durante la pandemia

La historia de Supercircus Lunara comenzó durante la pandemia de coronavirus, cuando la suspensión de los espectáculos dejó sin trabajo a numerosos artistas. Según relató Sierra, la idea reunió a personas con trayectorias en el circo, el teatro, los parques de diversiones y producciones realizadas en otros países.

Una vez finalizada esa etapa, el proyecto comenzó a concretarse y lleva cuatro años de actividad. La llegada a San Juan forma parte de una gira por distintas ciudades, con la que buscan acercar el espectáculo a nuevos públicos.

Para Sierra, el circo representa una tradición familiar y una expresión cultural que reúne distintas disciplinas. En cada función confluyen artistas, bailarines, actores y profesionales dedicados al vestuario, el maquillaje y la puesta en escena, además de especialistas en destrezas que requieren años de preparación.

La entrevistada también planteó que el desafío actual es sostener el interés por los espectáculos en vivo en un contexto atravesado por las pantallas y los dispositivos digitales. En ese sentido, consideró que el teléfono debe utilizarse como una herramienta de comunicación, sin reemplazar la experiencia de ver a un artista actuar en persona.

Las dificultades de la vida itinerante

La llegada a cada ciudad implica una serie de gestiones para las compañías circenses. Sierra señaló que no siempre existen predios preparados para recibirlas, con instalaciones eléctricas, agua y las condiciones necesarias para montar las carpas.

“Cada vez que llegamos a un lugar tenemos que ver si hay un predio que dejan, que habiliten un circo”, explicó. También advirtió que, en algunos sitios, los espacios disponibles fueron restringidos, lo que obliga a buscar nuevos terrenos y realizar instalaciones desde cero.

A pesar de esas dificultades, sostuvo que quienes eligen esta forma de vida continúan apostando a la actividad para evitar que la tradición se pierda. “Somos muchos los que apostamos a esta vida nómade, a esta vida circense y a esta cultura que no queremos que se pierda”, expresó.

Días y horarios de las funciones

El debut del Supercircus Lunara en San Juan será este viernes 30 de octubre a las 21.30. Para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre están previstas dos funciones por día, a las 19 y a las 21.30.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del circo, de 10 a 13 y de 17 a 20, o de manera online a través de la plataforma Atrápalo, cuyo enlace está disponible en la cuenta de Instagram de Supercircus Lunara.

Sierra indicó, además, que los folletos distribuidos por los promotores incluyen descuentos para quienes los presenten en la boletería. También mencionó que algunos comercios adheridos cuentan con promociones para la compra de entradas.

Con su primera presentación en la provincia, la compañía busca acercar al público sanjuanino una propuesta que combina destreza, espectáculo visual y tecnología, con el objetivo de mantener vigente el arte circense y su tradición.