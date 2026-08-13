El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y encendió las alertas de los especialistas ante la posibilidad de que alcance niveles extraordinarios durante 2026 y 2027. La temperatura del océano Pacífico central ya se encuentra 1,8 °C por encima de los valores normales y podría superar próximamente los 2 °C, nivel asociado a un episodio muy fuerte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó la alerta después de detectar el marcado calentamiento en la región conocida como Niño 3.4. Además, se observaron anomalías de hasta 2,6 °C en sectores de la denominada “burbuja de agua cálida” del Pacífico central y oriental.

El calentamiento no se limita a la superficie: también alcanza los primeros 300 metros del océano. A esto se suma la Oscilación Madden-Julian, un fenómeno atmosférico que podría acelerar la transferencia de calor y potenciar todavía más el episodio durante las próximas semanas.

Aunque la denominación “Súper El Niño” no corresponde a una categoría científica formal, es utilizada para describir informalmente episodios de una intensidad excepcional.

Qué puede pasar en Argentina

Argentina aparece entre los países que podrían sentir los efectos del fenómeno. Durante el invierno de 2026, la Patagonia ya atravesó prolongadas olas de frío y nevadas intensas, mientras que para los próximos meses la atención estará puesta especialmente sobre las precipitaciones.

El Litoral, el noreste y el este de la región pampeana aparecen entre las zonas bajo mayor vigilancia. Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires podrían registrar períodos más lluviosos y una mayor frecuencia de tormentas fuertes.

Las precipitaciones registradas en el sur de Brasil también repercuten sobre los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, por lo que existe preocupación ante posibles crecidas y desbordes dentro de la cuenca del Plata.

Los especialistas advierten, sin embargo, que El Niño no impacta de la misma manera en todo el territorio argentino. Su influencia sobre las lluvias suele ser más marcada en el Litoral y el noreste.

Preocupación por las inundaciones

Otro punto de atención es la capacidad de la infraestructura urbana y rural para responder ante períodos de precipitaciones por encima de lo habitual. El mantenimiento de canales, desagües y sistemas de evacuación del agua será fundamental para reducir posibles impactos.

En las zonas productivas, una mayor disponibilidad de humedad puede resultar favorable inicialmente, pero el exceso de agua también puede generar pérdidas y complicaciones si los campos no cuentan con sistemas adecuados de escurrimiento.

A esto se suma un escenario global con una atmósfera más cálida y húmeda, condición que puede favorecer precipitaciones más intensas. Por ese motivo, los especialistas remarcan la necesidad de mantener un seguimiento permanente de la evolución de El Niño y actualizar los pronósticos a medida que avance el fenómeno.