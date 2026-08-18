Argentina activó un nuevo sistema nacional de monitoreo y respuesta sanitaria ante la amenaza de eventos climáticos extremos vinculados al denominado Súper El Niño. La iniciativa busca anticipar posibles situaciones de emergencia, detectar las zonas más expuestas y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La estrategia es impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), en articulación con la Agencia Federal de Emergencias. También participan organismos científicos y técnicos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y el Conicet.

El objetivo principal es contar con información actualizada que permita anticipar riesgos y actuar con mayor rapidez frente a fenómenos meteorológicos que puedan generar consecuencias sobre distintas regiones del país.

Cómo funcionará el sistema

Uno de los principales componentes será la utilización de software de análisis geoespacial, una herramienta que permitirá identificar las zonas con mayor exposición y realizar un seguimiento de diferentes riesgos prácticamente en tiempo real.

La información obtenida mediante estas herramientas permitirá mejorar la planificación de los operativos y determinar con mayor precisión dónde podrían ser necesarios recursos adicionales ante una emergencia.

Otro de los pilares serán los hospitales móviles, que podrán ser trasladados y desplegados en los lugares donde se produzcan situaciones que requieran reforzar la capacidad de atención sanitaria. De esta manera, el sistema busca ampliar rápidamente la respuesta ante una eventual emergencia de gran magnitud.

La estrategia también contempla una coordinación federal entre los distintos organismos involucrados. El objetivo es facilitar el intercambio de información y evitar respuestas fragmentadas frente a eventos que puedan afectar simultáneamente a diferentes jurisdicciones.

Qué preocupa del Súper El Niño

El fenómeno de El Niño está asociado a cambios en las condiciones habituales de temperatura del océano Pacífico y puede modificar los patrones meteorológicos en distintas partes del mundo.

En Argentina, la preocupación está vinculada principalmente con la posibilidad de que el fenómeno favorezca eventos climáticos extremos, entre ellos períodos de precipitaciones intensas, inundaciones y otras situaciones capaces de afectar a poblaciones, infraestructura y servicios esenciales.

Por ese motivo, las autoridades buscan fortalecer las herramientas de prevención antes de que se produzcan eventuales emergencias. El nuevo sistema apunta precisamente a utilizar información meteorológica, geoespacial y sanitaria para mejorar la anticipación.

La tecnología como herramienta de prevención

La incorporación de información proveniente del SMN, la Conae y el Conicet permitirá integrar datos científicos y meteorológicos dentro de la estrategia de monitoreo. Esa información será utilizada para identificar escenarios de riesgo y facilitar la toma de decisiones.

El esquema combina así prevención, monitoreo y capacidad de respuesta, con la intención de que los recursos puedan ser enviados a las zonas que más los necesiten y que los equipos sanitarios estén preparados frente a posibles emergencias.

La activación del sistema representa una nueva herramienta de planificación frente a un escenario climático que podría presentar episodios extremos. Argentina busca de esta manera anticiparse a los posibles impactos del Súper El Niño, reforzando la coordinación entre organismos y la infraestructura disponible para atender a la población.