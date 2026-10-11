San Juan es una provincia acostumbrada a un clima árido, con precipitaciones relativamente escasas durante buena parte del año. Por eso, paraguas, pilotos y botas de lluvia no suelen ocupar un lugar prioritario en las compras de los hogares. Sin embargo, ante la posibilidad de cambios en los patrones de precipitaciones asociados al fenómeno de El Niño, contar con un equipo básico para los días lluviosos puede convertirse en una inversión práctica para quienes caminan, utilizan el transporte público o deben trasladarse diariamente.

La posibilidad de un escenario climático conocido como «Super niño» volvió a poner en discusión la preparación frente a las lluvias. Aunque los efectos de El Niño varían según la región y la época del año, y no implican necesariamente precipitaciones extraordinarias en San Juan, anticiparse puede evitar compras de último momento y permitir elegir productos con mejores prestaciones.

El primer elemento que conviene considerar es el paraguas. Para un uso ocasional, los modelos plegables resultan prácticos porque pueden guardarse en una mochila o cartera. Los diseños reforzados, con varillas resistentes y estructuras preparadas para soportar el viento, son otra alternativa para quienes buscan mayor durabilidad. De acuerdo con los valores orientativos de comercios online argentinos, los precios pueden ubicarse entre los $14.000 y los $30.000 para opciones básicas y reforzadas.

El piloto o chubasquero es otra de las prendas recomendadas. Los modelos tipo poncho suelen ser económicos, livianos y fáciles de guardar, además de ofrecer cobertura para una mochila. Las camperas impermeables, en cambio, pueden resultar más cómodas para caminar y realizar actividades cotidianas. Los pilotos sencillos pueden encontrarse en un rango aproximado de $14.000 a $30.000, mientras que las opciones técnicas o de mejor confección pueden superar los $70.000.

Al momento de comprar, es importante distinguir entre una prenda que repele algunas gotas y otra que ofrece impermeabilidad efectiva. Las costuras selladas, los cierres protegidos, la capucha ajustable y la cobertura de brazos y torso son características que conviene revisar antes de elegir. También hay que considerar que una campera rompeviento no necesariamente está diseñada para soportar una lluvia prolongada.

El calzado es otro punto a tener en cuenta. Las botas de goma o PVC pueden ser útiles durante jornadas de precipitaciones persistentes, especialmente en sectores donde se acumula agua o las calles no están pavimentadas. Los modelos de uso cotidiano presentan valores orientativos de entre $35.000 y $60.000, aunque las opciones económicas pueden costar menos y las de marca superar los $90.000.

Para quienes prefieren seguir utilizando su calzado habitual, existen cubrezapatillas impermeables. Estos accesorios permiten reducir el contacto con el agua sin necesidad de comprar botas, aunque es fundamental comprobar que tengan buen ajuste y no se deslicen al caminar. También puede resultar útil contar con una funda impermeable para la mochila, una bolsa estanca para proteger documentos y dispositivos electrónicos y medias de recambio.

Una campera impermeable liviana representa una alternativa más versátil para quienes pueden destinar un presupuesto mayor. Además de utilizarse durante las lluvias, puede servir en días frescos y ventosos. En los comercios online, los valores orientativos para modelos de uso cotidiano se ubican entre los $65.000 y los $130.000, con precios superiores para prendas técnicas. Al elegir una, conviene revisar la transpirabilidad, los ajustes en los puños y la cintura y la calidad de la capucha.

En términos generales, una persona puede armar un equipo básico con un paraguas y un piloto por un presupuesto aproximado de entre $28.000 y $60.000. Si incorpora botas, la inversión puede ubicarse entre los $65.000 y los $120.000, mientras que un conjunto con paraguas, campera impermeable y botas puede alcanzar los $120.000 a $220.000 o más. Se trata de estimaciones orientativas, sujetas a cambios según el comercio, las ofertas, los talles y los costos de envío.

Qué revisar antes de comprar

Más allá del precio, la resistencia y la comodidad son factores determinantes. En los paraguas, conviene comprobar la firmeza de las varillas y el mecanismo de apertura. En las prendas impermeables, hay que prestar atención a las costuras y los cierres. Para el calzado, una suela antideslizante puede ayudar a reducir el riesgo de caídas sobre veredas y superficies mojadas.

La elección también depende de los hábitos de cada persona. Quienes se trasladan a pie o en colectivo pueden priorizar un paraguas compacto y un piloto liviano. En cambio, quienes deben caminar por calles de tierra o sectores con acumulación de agua pueden encontrar mayor utilidad en las botas. Para los motociclistas, la protección debe contemplar piernas y calzado, sin interferir con los controles ni comprometer la seguridad al conducir.

La preparación tampoco debería limitarse a la indumentaria. Ante pronósticos de lluvias intensas, es recomendable revisar canaletas y desagües, proteger documentación y aparatos electrónicos y consultar los avisos oficiales. Además, no se debe intentar atravesar calles inundadas ni circular por sectores con corrientes de agua, incluso si se cuenta con botas impermeables.

El seguimiento de los informes del Servicio Meteorológico Nacional es clave para conocer las condiciones previstas en la provincia. El Niño puede modificar los patrones de precipitación, pero sus efectos no son uniformes y la posibilidad de un episodio intenso no equivale a una certeza de lluvias extraordinarias en San Juan.

En ese contexto, la recomendación para los hogares sanjuaninos es comenzar por los elementos de uso más frecuente y ampliar el equipo según las necesidades y el presupuesto disponible. Un paraguas resistente, un piloto plegable y un calzado adecuado pueden ser suficientes para afrontar lluvias ocasionales, sin necesidad de realizar un gasto elevado ante un escenario climático que todavía debe evaluarse con información oficial actualizada.