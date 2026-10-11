El llamado “Súper Niño” volvió a instalarse entre las principales preocupaciones climáticas ante el fortalecimiento del fenómeno en el océano Pacífico. Sin embargo, aunque los indicadores internacionales muestran un episodio de gran intensidad, esto no significa automáticamente que San Juan vaya a atravesar un verano con lluvias extraordinarias, tormentas permanentes o inundaciones.

La diferencia está en cómo actúa El Niño sobre cada región. El calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica a escala global, pero sus consecuencias no son iguales en todo el territorio argentino. Mientras algunas zonas presentan una relación más directa entre El Niño y el aumento de las precipitaciones, en Cuyo intervienen otras variables que pueden cambiar considerablemente el resultado.

Por eso, un episodio considerado fuerte o muy fuerte a nivel internacional puede convivir con precipitaciones cercanas a los valores normales en San Juan.

Los últimos pronósticos estacionales conocidos para la provincia no proyectan, por ahora, un escenario de lluvias excepcionalmente superiores a lo habitual. La situación continuará bajo seguimiento debido a que los pronósticos trimestrales expresan tendencias y no permiten anticipar con meses de distancia dónde ni cuándo se producirá una tormenta severa.

El Niño fuerte no significa más lluvia automáticamente

Uno de los principales errores al interpretar el denominado “Súper Niño” es asociar directamente la intensidad del calentamiento del Pacífico con la cantidad de agua que caerá en una determinada ciudad.

Un mayor aumento de la temperatura del océano indica que el fenómeno climático es más intenso, pero no existe una relación lineal según la cual un Niño más fuerte produzca necesariamente más precipitaciones en San Juan.

En la provincia influyen además la circulación regional de la atmósfera, el ingreso de humedad, las condiciones de la cordillera y otros patrones climáticos que pueden potenciar o limitar la formación de tormentas.

Esto explica por qué dos episodios de El Niño con características similares a escala oceánica pueden generar consecuencias diferentes sobre el Valle de Tulum y el resto del territorio sanjuanino.

¿“Súper Niño” es un término científico?

La expresión “Súper Niño” ganó espacio en medios de comunicación y redes sociales para describir episodios particularmente intensos, aunque no constituye una categoría meteorológica oficial independiente.

Los organismos especializados trabajan con la denominada fase El Niño del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENOS, y posteriormente clasifican su intensidad según diferentes indicadores oceánicos y atmosféricos.

Por eso, hablar de un “Súper Niño” puede servir para dimensionar un episodio excepcional, pero no permite determinar por sí solo qué ocurrirá específicamente en San Juan.

Tormentas fuertes todavía pueden ocurrir

Que el pronóstico estacional no anticipe lluvias extraordinarias tampoco significa que San Juan esté exento de tormentas intensas durante la primavera y el verano.

La provincia puede registrar precipitaciones concentradas en períodos muy cortos, abundante caída de agua, granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas incluso dentro de una temporada que termine con acumulados considerados normales.

La diferencia está entre un evento puntual y el balance de toda una estación. Una tormenta severa puede provocar complicaciones en pocas horas sin que el total de lluvias de los siguientes tres meses termine por encima del promedio histórico.

Este punto será especialmente importante durante los meses de mayor inestabilidad, cuando las condiciones pueden cambiar rápidamente y los pronósticos de corto plazo adquieren mayor precisión que las proyecciones elaboradas con varias semanas de anticipación.

Qué puede pasar durante el verano en San Juan

El avance del actual episodio de El Niño continuará siendo observado durante los próximos meses. La intensidad registrada en el Pacífico convierte al fenómeno en un factor a tener en cuenta, pero todavía no permite afirmar que San Juan tendrá un verano marcado por lluvias récord.

El escenario puede modificarse a medida que aparezcan nuevos pronósticos y se acerque la temporada de tormentas. Por ese motivo, la principal recomendación será seguir las actualizaciones meteorológicas de corto plazo y las alertas oficiales.

Así, detrás de una denominación tan impactante como “Súper Niño” aparece una realidad más compleja: el fenómeno puede ser extraordinariamente intenso a miles de kilómetros de San Juan sin que esa magnitud se traduzca, necesariamente, en precipitaciones extraordinarias sobre la provincia.