La designación de Nicolás Ramírez como árbitro del próximo Superclásico entre Boca y River volvió a poner el arbitraje en el centro de la discusión. El juez será el encargado de impartir justicia el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, sus antecedentes en los enfrentamientos entre ambos equipos incluyen goles anulados, penales revertidos y diferentes reclamos que todavía generan controversia.

El árbitro nacido en González Catán dirigirá su cuarto Superclásico, con un historial que registra dos victorias de River y una de Boca. En sus anteriores participaciones, varias decisiones provocaron protestas de los futbolistas y cuestionamientos sobre la intervención del VAR.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 21 de septiembre de 2024, cuando River venció 1-0 a Boca en La Bombonera gracias a un gol de Manuel Lanzini. Sobre el cierre del encuentro, Milton Giménez convirtió lo que parecía ser el empate del Xeneize, pero el tanto terminó invalidado después de una revisión tecnológica.

El VAR advirtió que el delantero había tocado la pelota con la mano antes de enviarla al arco de Franco Armani. Ramírez revisó la acción y anuló el gol, una determinación que despertó fuertes protestas de los jugadores y simpatizantes locales.

Los reclamos de River y el penal que el VAR anuló

Las controversias también estuvieron presentes en el Superclásico del 9 de noviembre de 2025, cuando Boca derrotó 2-0 a River en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

En aquella oportunidad, el Millonario cuestionó la validez del primer tanto del conjunto local. Los futbolistas reclamaron una presunta infracción de Milton Giménez sobre Paulo Díaz durante la jugada previa a la definición de Zeballos. Pese a las protestas, Ramírez convalidó el gol.

Desde River también hubo cuestionamientos por algunas faltas que, según consideraron sus jugadores, merecían sanciones disciplinarias.

Por su parte, Boca protagonizó otro episodio polémico cuando Ramírez sancionó inicialmente un penal por una acción de Franco Armani sobre Milton Giménez dentro del área. Sin embargo, después de la intervención del VAR, el árbitro modificó su decisión y dejó sin efecto la pena máxima.

Otro antecedente corresponde al encuentro disputado el 27 de abril de 2025 en el Monumental, donde River consiguió una victoria por 2-1 con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Miguel Merentiel descontó para Boca en un partido que también estuvo acompañado por cuestionamientos arbitrales.

Quiénes integrarán el equipo arbitral del Superclásico

Para el encuentro del próximo domingo, Ramírez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Sebastián Zunino cumplirá la función de cuarto árbitro.

En la cabina del VAR estará Silvio Trucco, con Gastón Suárez como asistente de videoarbitraje.

La elección del equipo arbitral llega en medio de un clima de tensión por los recientes fallos del fútbol argentino. Tanto en Boca como en River existen cuestionamientos por decisiones anteriores, por lo que la actuación de Ramírez volverá a estar bajo la lupa en uno de los partidos más importantes del calendario.