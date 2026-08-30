Una reconocida marca internacional de indumentaria desembarcó en Argentina y ya comenzó a vender sus productos a través de internet. Se trata de Superdry & Co, la firma británica que además prepara la apertura de su primer local físico en el país y proyecta una fuerte expansión durante los próximos años.

La compañía habilitó su tienda online para el mercado argentino y en octubre inaugurará su primera flagship store en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. El establecimiento también funcionará como sede regional para América Latina.

El desembarco contempla una inversión estimada de US$40 millones durante los primeros cuatro años. La marca, fundada en Reino Unido en 2003, será desarrollada en Argentina por Tango Fabric.

El proyecto no se limitará a una única sucursal. El plan de expansión contempla la apertura de 10 locales por año en distintos puntos del país.

Además, a partir de 2027, la compañía pretende extender su presencia regional hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Cuánto cuesta comprar ropa de Superdry en Argentina

La tienda online ya permite conocer los valores con los que la marca comenzó a competir en el mercado local. La propuesta incluye indumentaria tanto para hombres como para mujeres y corresponde a la colección primavera 2026.

Entre los productos disponibles aparecen remeras desde $49.990, mientras que los pantalones parten de los $89.990. Los buzos pueden encontrarse desde $114.990 y las camperas comienzan en $174.990.

Según informaron desde la compañía, la intención es mantener tanto en el comercio electrónico como en el futuro local de Unicenter valores equivalentes a los que ofrece la firma en Europa.

También se ofrecen hasta tres cuotas sin interés y un 10% de descuento para quienes se registren y realicen su primera compra.

La llegada de Superdry se suma al desembarco de diferentes marcas internacionales que durante los últimos meses avanzaron con su presencia en Argentina, entre ellas Dolce & Gabbana, Kiabi y Miniso.