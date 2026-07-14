Susana Giménez contra la China Suárez: "No tiene carisma. Es aburrida"

El ambiente de la televisión sumó un nuevo foco de conflicto tras las palabras de Jorge Rial, quien definió a Susana Giménez como la "China Suárez de los 70" por sus vínculos pasados con Carlos Monzón y Cacho Castaña mientras ellos estaban comprometidos. La conductora aprovechó una entrevista con Oliver Quiroz en el programa Primicias Ya para contestar tanto al periodista como a la actriz mencionada en la comparación.

Al ser consultada sobre los comentarios de Rial y Viviana Canosa, la diva fue lapidaria respecto a la personalidad de la actual novia de Mauro Icardi y afirmó que "no creo, no tiene carisma". Si bien destacó su belleza estética, mantuvo su postura crítica al señalar que "es preciosa, pero es muy aburrida".

Este desencuentro tiene antecedentes claros, ya que la animadora rechazó anteriormente que la joven la interpretara en su propia serie biográfica y recordó que "no me gustó su representación en la serie de Sandro".

Por otra parte, la conductora se refirió a las críticas de Rial sobre su elección de vivir en Uruguay durante el Mundial. Ante los cuestionamientos que recibe desde hace tiempo, ella sostuvo que "no me interesa nada de él. Me cuestiona hace muchos años. No me molesta, que haga lo que quiera". El vínculo entre ambas figuras femeninas parece ser inexistente, considerando la histórica cercanía de la presentadora con Wanda Nara.