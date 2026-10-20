Susana Giménez se sumará a la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video que reconstruye la vida política y personal del expresidente argentino. La reconocida conductora participará en los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Leonardo Sbaraglia, cuyo estreno está previsto para 2027.

La incorporación de la diva fue confirmada este martes 20 de octubre. Sin embargo, todavía no trascendieron detalles sobre el personaje que interpretará ni el alcance que tendrá su participación dentro de la historia.

Su presencia genera especial interés por el vínculo televisivo que mantuvo con Carlos Menem durante los años noventa. La conductora entrevistó al exmandatario en varias oportunidades, cuando su programa era uno de los espacios más populares de la televisión argentina.

Por el momento, no se confirmó si Giménez se interpretará a sí misma, si recreará alguna de aquellas entrevistas o si tendrá otro papel dentro de la producción.

Cómo será la segunda temporada de Menem

Los nuevos episodios estarán centrados en la segunda presidencia de Carlos Menem, iniciada en 1995 después de su reelección. La ficción continuará recorriendo los acontecimientos políticos, sociales y mediáticos que marcaron aquella etapa de la Argentina.

Leonardo Sbaraglia volverá a interpretar al expresidente, mientras que Griselda Siciliani retomará su papel como Zulema Yoma. La producción también incorporará representaciones de figuras vinculadas con la vida pública y televisiva del exmandatario.

La segunda temporada llegará a Prime Video durante 2027, aunque todavía no se anunció una fecha exacta de estreno.

El recorrido de la primera temporada

La primera entrega de Menem se estrenó el 9 de julio de 2025, después de atravesar una disputa judicial que había demorado su lanzamiento.

La historia abordó el ascenso político del dirigente riojano y distintos acontecimientos que marcaron su gestión, entre ellos las privatizaciones, las reformas económicas y los atentados terroristas ocurridos durante la década de 1990.

Además de Sbaraglia y Siciliani, el elenco reunió a Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.

La producción de Amazon Studios estuvo dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde. Con la incorporación de Susana Giménez, la segunda temporada sumará una figura estrechamente relacionada con la televisión argentina de aquella época.