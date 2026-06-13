Susana Giménez se plantó y no cubrirá el Mundial para Telefe

Susana Giménez se encuentra en una etapa de definiciones respecto a su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos. A pesar de ser una figura constante en los torneos donde juega la Selección Argentina, en esta ocasión decidió no asistir a la primera etapa de la competencia.

El canal Telefe, que mantiene su contrato vigente, pretende que la conductora trabaje junto a Marley en el programa Por el Mundo Mundial, acompañando al equipo liderado por Lionel Scaloni.

Sin embargo, la logística del evento y la exigencia física plantean un desafío para la diva de 82 años. Respecto a su situación, el periodista Juan Etchegoyen comentó que "obviamente van pasando los años y por ahí no tiene ganas de exponerse a una primera fase del Mundial". La intención de la animadora sería evitar los traslados constantes entre ciudades y sumarse a la cobertura recién a partir de los 16avos de final.

Esta decisión estratégica depende del rendimiento deportivo del conjunto nacional. Si Argentina termina como líder de su zona, disputará dicha instancia en Miami el tres de julio.

Al poseer propiedades en esa ciudad, Giménez podría cumplir con el compromiso laboral sin la necesidad de caminar largas distancias o cambiar de hotel frecuentemente. Mientras tanto, las autoridades de la emisora y la conductora disponen de tiempo para continuar las negociaciones sobre su rol definitivo en la pantalla durante el certamen de fútbol.