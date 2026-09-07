Susana Roccasalvo reveló cómo Wanda Nara hacía trampa en MasterChef

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 empieza a generar expectativa entre el público a la espera de la confirmación de la fecha de estreno. En este contexto, Susana Roccasalvo aprovechó el regreso a su programa Implacables luego de sus vacaciones para recordar su experiencia como participante de la edición pasada y lanzar advertencias a los nuevos famosos convocados.

Durante la emisión de su ciclo, la conductora se refirió al desafío que enfrentará la entrega liderada por Wanda Nara y expresó: "Se larga el MasterChef 2026 ¡Vamos a ver cómo se portan, porque hay que superar al 2025!". El comentario surgió al considerar que la entrega anterior significó un éxito televisivo.

Roccasalvo detalló las dificultades que experimentan los concursantes durante la competencia, especialmente en el momento de seleccionar productos dentro del mercado. Sobre esas situaciones del juego, la periodista reveló: "Y, al menos en nuestra temporada, había trampitas en el mercado, como poner el perejil al lado del cilantro, que a la vista es parecido, pero ponés una cosa por otra y le cambiás el gusto al plato ¡Las trampitas que hacían eran esas!".

A las complicaciones del mercado se sumaban las restricciones de convivencia y colaboración entre las figuras. La presentadora de Canal 9 remarcó la imposibilidad de recibir asistencia de otros concursantes en plena prueba y señaló: "Además, a veces, no nos podíamos ayudar entre nosotros por lo que nadie te podía prestar nada ¡Ojo con el mercado porque es traicionero!".

A pesar de las exigencias del formato donde cada integrante debía resolver las pruebas por sus propios medios, la comunicadora destacó el buen clima de trabajo que perdura hasta la actualidad. Sobre el grupo humana que se formó en esa temporada, la periodista afirmó: "La edición de la cual yo participé, dicen que fue una de las mejores en cuanto a lo divertido. Nosotros, inclusive, seguimos en contacto. Ahora que yo estaba de vacaciones, Maxi López hizo una reunión en su casa con el grupo y yo le decía ¡No, esperen a que vuelva! Me acuerdo que en el programa nos llevábamos tan bien que no queríamos que se fuera nadie".

La relación entre los exparticipantes se mantiene activa mediante un chat grupal que no se disolvió tras finalizar el certamen. Las reuniones organizadas en la casa de Maxi López demuestran que el vínculo entre los famosos trascendió las grabaciones de la pantalla chica.