La Secretaría de Minería de la Nación informó que el trámite de importación con el beneficio del artículo 21 de la Ley N.° 24.196 estará temporalmente suspendido durante cuatro días hábiles, del 13 al 16 de octubre. La interrupción responde a trabajos de adecuación del procedimiento en el sistema TAD (Trámites a Distancia) a la nueva normativa.

El viernes 9 de octubre fue el último día para presentar solicitudes bajo el procedimiento actual. A partir del 19 de octubre, se habilitará el nuevo trámite mediante la Declaración Jurada de Destino Minero, conforme a la Resolución SM N.° 73/2026 y la Resolución General ARCA N.° 5909/2026.

Qué es el beneficio del artículo 21

La Ley N.° 24.196 de Inversiones Mineras establece un régimen de beneficios para las empresas del sector. El artículo 21 es uno de sus puntos centrales: permite a las compañías mineras importar bienes de capital, repuestos e insumos con exención de derechos de importación y otros tributos.

En términos simples, es el mecanismo que abarata la importación de la maquinaria y los insumos que la minería necesita y que no se producen en el país. Sin este beneficio, el costo de equipar una operación minera sería significativamente mayor.

El trámite se gestiona a través del sistema TAD, la plataforma digital del Estado nacional para realizar trámites a distancia. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el procedimiento migrará a una Declaración Jurada de Destino Minero, un formato que simplifica y agiliza la presentación.

Por qué importa

Para los proyectos mineros en marcha o en etapa de construcción, el beneficio del artículo 21 es una herramienta clave para sostener la competitividad de las inversiones. La suspensión de cuatro días y la transición al nuevo sistema buscan ordenar el procedimiento bajo las resoluciones más recientes.

Las empresas que necesiten importar insumos o equipos durante esos cuatro días deberán esperar la habilitación del nuevo trámite a partir del 19 de octubre. El cambio apunta a reducir tiempos y simplificar la gestión mediante la declaración jurada.