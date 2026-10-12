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Suspenden cuatro días el trámite de importación minera
POR REDACCIÓN
La Secretaría de Minería de la Nación informó que el trámite de importación con el beneficio del artículo 21 de la Ley N.° 24.196 estará temporalmente suspendido durante cuatro días hábiles, del 13 al 16 de octubre. La interrupción responde a trabajos de adecuación del procedimiento en el sistema TAD (Trámites a Distancia) a la nueva normativa.
El viernes 9 de octubre fue el último día para presentar solicitudes bajo el procedimiento actual. A partir del 19 de octubre, se habilitará el nuevo trámite mediante la Declaración Jurada de Destino Minero, conforme a la Resolución SM N.° 73/2026 y la Resolución General ARCA N.° 5909/2026.
Qué es el beneficio del artículo 21
La Ley N.° 24.196 de Inversiones Mineras establece un régimen de beneficios para las empresas del sector. El artículo 21 es uno de sus puntos centrales: permite a las compañías mineras importar bienes de capital, repuestos e insumos con exención de derechos de importación y otros tributos.
En términos simples, es el mecanismo que abarata la importación de la maquinaria y los insumos que la minería necesita y que no se producen en el país. Sin este beneficio, el costo de equipar una operación minera sería significativamente mayor.
El trámite se gestiona a través del sistema TAD, la plataforma digital del Estado nacional para realizar trámites a distancia. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el procedimiento migrará a una Declaración Jurada de Destino Minero, un formato que simplifica y agiliza la presentación.
Por qué importa
Para los proyectos mineros en marcha o en etapa de construcción, el beneficio del artículo 21 es una herramienta clave para sostener la competitividad de las inversiones. La suspensión de cuatro días y la transición al nuevo sistema buscan ordenar el procedimiento bajo las resoluciones más recientes.
Las empresas que necesiten importar insumos o equipos durante esos cuatro días deberán esperar la habilitación del nuevo trámite a partir del 19 de octubre. El cambio apunta a reducir tiempos y simplificar la gestión mediante la declaración jurada.