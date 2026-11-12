El proyecto con el que la minera canadiense Barrick buscaba volver a explorar la zona de Pascua Lama, en Chile, sufrió un revés judicial. El Segundo Tribunal Ambiental suspendió por 30 días el permiso ambiental de la "Prospección Minera El Alto". Mientras rija esa medida, la compañía no podrá realizar perforaciones.

La decisión se tomó el lunes en tres causas distintas impulsadas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las tres apuntan a lo mismo: que El Alto sería, según acusan, una reactivación encubierta de Pascua Lama, cuya clausura definitiva ordenó la Superintendencia del Medio Ambiente en 2018.

Qué es el proyecto El Alto

La iniciativa, a cargo de Compañía Minera Nevada (filial de Barrick), contempla sondajes (perforaciones para extraer muestras de roca) de hasta 700 metros de profundidad en 43 plataformas, repartidos en dos temporadas de verano. Según la empresa, la inversión es de US$35 millones y generará 75 puestos de trabajo por temporada.

Para el tribunal, el problema no es la actividad en sí, sino dónde se ubica. Al revisar su emplazamiento, los jueces detectaron que El Alto perforaría en el mismo lugar donde ya se hicieron sondajes para Pascua Lama, un dato que fue corroborado por el organismo técnico chileno Sernageomin. Más aún, el área del proyecto se ubica en lo que fue la zona del rajo (el hueco de la excavación a cielo abierto) de Pascua Lama, dentro del terreno sujeto al plan de cierre.

Glaciares y el principio precautorio

La Corte Suprema de Chile ya se pronunció sobre algo muy parecido: en 2022 declaró ilegales los sondajes que la misma empresa hizo en la zona entre 2020 y 2021, por considerarlos "a todas luces incompatibles" con el plan de cierre de Pascua Lama.

Ahora, los jueces también pusieron en duda una de las conclusiones de la evaluación ambiental, que descartó que el proyecto afectara significativamente las formaciones de hielo de la zona. Las plataformas están cerca de glaciares y glaciaretes como Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y en el subsuelo hay permafrost (suelo permanentemente congelado), más difícil de identificar. Con esos antecedentes, la afirmación de que el proyecto no se emplaza sobre ninguna formación de hielo "no se puede asumir como cierta", escribió la mayoría.

Para suspender el permiso, el tribunal recurrió al principio precautorio. Es decir, ante un posible daño irreversible, no hace falta certeza científica absoluta para actuar. Además, advirtió un problema de tiempos: como los trabajos duran solo dos temporadas, el proyecto podría estar terminado antes de que haya una sentencia de fondo, lo que le restaría eficacia al fallo.

La defensa de Barrick

La decisión no fue unánime. El ministro Cristián López votó por rechazar las medidas, argumentando que determinar si El Alto es o no una prolongación de Pascua Lama es una discusión de fondo que no corresponde zanjar en esta etapa.

Tras conocerse la resolución, Barrick defendió la legalidad del proyecto. En un comunicado subrayó que El Alto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que existen "antecedentes técnicos y jurídicos que justifican reconsiderar la resolución". La minera insistió en que se trata solo de una campaña de sondajes que no interfiere con el proceso de cierre, que cuenta con campamento y fuentes de agua propias, y que no usa infraestructura del fallido proyecto. También argumentó que las vibraciones de los sondajes alcanzarían unos 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas están a más de 300.

La pulseada judicial en Chile no es un tema ajeno a la realidad minera de San Juan. Barrick es el principal operador de oro en la provincia a través de la mina Veladero (en sociedad con Shandong Gold). Pascua Lama fue un proyecto binacional que la compañía buscó desarrollar durante años a un lado y otro de la cordillera, y su cierre definitivo en 2018 dejó una huella profunda en la relación de la empresa con las comunidades y con la normativa ambiental.

La suspensión de El Alto demuestra que los proyectos de exploración en zonas de alta montaña, especialmente cerca de glaciares y áreas de cierre ambiental, siguen bajo un fuerte escrutinio judicial y comunitario. Un precedente que Barrick conoce de cerca y que, en el caso de San Juan, marca la importancia de la gestión ambiental y la relación con las comunidades en cada etapa de los proyectos.