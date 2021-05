Suspendieron al juez de Jáchal, señalado por “graves” anomalías en su juzgado

El juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Javier Alonso, fue suspendido este viernes por el Jurado de Enjuicimiento, en el marco de la investigación en su contra por la morosidad que tenía en las causas a su cargo. La Corte de Justicia había pedido la destitución del magistrado.

El Jurado de Enjuiciamiento se reunió a los fines de tratar la causa del juez Alonso y se resolvió suspenderlo en sus funciones desde este mismo viernes La decisión tomada fue un unánime, según confirmó a DIARIO HUARPE el presidente del cuerpo, el cortista Guillermo De Sanctis.

En abril pasado, una auditoría realizada en la Segunda Circunscripción Judicial, relevó la alta morosidad en las causas que recaen en el juez Javier Alonso. Ante esto, la Corte denunció al magistrado y pidió por su destitución, a lo cual se inició un proceso para resolverlo. El máximo tribunal le endilga profundas demoras en la tramitación de más de 500 causas y pide su destitución por las causales de incumplimiento de sus deberes, morosidad injustificada, mala conducta y negligencia.

La auditoría realizada arrojó que hay causas archivadas y sin tocar por varios meses (hace seis meses), cuando lo normal es que con un mes de antigüedad ya tengan medidas en curso. Entre esos procesos paralizados hay algunos que son por violencia de género y otros por otros hechos y con detenidos, que se supone que deberían tener prioridad.

En medio de esto, el propio juez Alonso habló y salió al cruce de las imputaciones en su contra con un tiro por elevación a la Corte, al sugerir que el personal con el que cuenta es insuficiente, que pidió designaciones y que no tuvo suerte “En el 2020, a pesar de esta situación sanitaria que vivimos, con las diferentes reglamentaciones que se dictaron y afectaron el normal funcionamiento, no dejar de prestar administración de Justicia”, destacó en su momento.

Al tiempo que contó que “mi familia me pidió que me defienda, que no renuncie”.