La Justicia suspendió este lunes el desalojo de una sinagoga ubicada en el barrio porteño de Flores, luego de varias horas de tensión y de un fuerte operativo policial en los alrededores del templo. En el interior permanecían alrededor de 30 fieles, entre ellos un rabino, que se resistían a abandonar el inmueble.

El procedimiento comenzó durante la mañana en la sinagoga situada en Helguera al 270, a partir de una orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco del expediente 65521/2026.

La medida judicial surgió a partir de una disputa entre dos grupos de fieles por la posesión del templo. Uno de los sectores obtuvo un fallo favorable que habilitaba la recuperación del inmueble, mientras que el grupo que permanecía dentro se negó a desocuparlo.

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona para cumplir con la orden judicial. También se hizo presente un Oficial de Justicia, encargado de avanzar con el procedimiento.

Durante las primeras horas, los fieles permanecieron dentro del templo y cuestionaron la medida. Según manifestaron, el inmueble habría sido vendido de manera irregular y aseguraron que no reconocían la legitimidad de esa operación.

En medio de la tensión, el Oficial de Justicia logró establecer un canal de diálogo con quienes se encontraban dentro. Se acordó inicialmente otorgarles un tiempo prudencial para que pudieran finalizar sus rezos antes de avanzar con la orden de desalojo.

Sin embargo, pasadas las 11 de la mañana, la situación tuvo un giro y la Justicia decidió suspender el desalojo. La medida evitó, al menos por el momento, que los efectivos ingresaran al templo para concretar la restitución del inmueble.

La disputa por el edificio viene desde hace meses. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Justicia, la Comunidad Israelita Ortodoxa reclamó la restitución del antiguo templo de Helguera 270/2.

Según esa presentación, el inmueble fue vendido en junio de 2025 a la sociedad Kal Nidre S.A. y se había acordado un comodato que permitía a la comunidad continuar utilizando el templo hasta el 31 de agosto de 2026, mientras trasladaba sus pertenencias a una nueva sede. (

La representante legal de la comunidad denunció que, a fines de julio de este año, el acceso al templo fue bloqueado y sostuvo que personas que permanecían en el lugar no tenían autorización para ocuparlo.

Del otro lado, los fieles que resistieron el desalojo sostuvieron públicamente una versión diferente. Afirmaron que el templo tiene décadas de historia y que sus familias son las legítimas propietarias del inmueble.

Uno de los hombres que se presentó como presidente del templo aseguró que sus abuelos y sus padres habían adquirido el lugar y cuestionó la documentación relacionada con la supuesta venta.

También afirmó que se enteraron de la operación meses atrás y denunció que se habría utilizado documentación adulterada. Según su versión, quienes buscan quedarse con el inmueble tendrían la intención de ampliar una galería ubicada junto al templo.

La tensión aumentó durante la mañana y una ambulancia del SAME llegó al lugar después de que uno de los fieles se descompensara. La situación generó preocupación entre quienes permanecían dentro del edificio.

El operativo también provocó complicaciones en el tránsito de la zona y la presencia de numerosos efectivos policiales en las inmediaciones del templo.

Con la suspensión de la medida, por ahora los fieles continúan en el inmueble y el conflicto judicial sigue abierto.

La disputa deberá resolverse en el ámbito de la Justicia, mientras las partes mantienen posiciones enfrentadas respecto de la propiedad y el futuro de la sinagoga.