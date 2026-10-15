La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan anunció la suspensión del desfile de moda de la campaña “Viva el Centro”, previsto para este viernes 16 de octubre a las 19 en el cruce de las peatonales del microcentro sanjuanino. La decisión se tomó debido a las condiciones climáticas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, organizadores y asistentes.

La actividad formaba parte de las propuestas comerciales organizadas en la previa del Día de la Madre y buscaba incentivar las ventas, promocionar marcas locales y atraer público al centro de la provincia.

Desde la institución explicaron que el evento estaba programado para desarrollarse al aire libre y requería la instalación de equipos técnicos, por lo que las condiciones meteorológicas podían representar un riesgo para su realización.

Cuándo se realizará el desfile de Viva el Centro

La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que el desfile no fue cancelado definitivamente, sino que será reprogramado para una nueva fecha que todavía no fue establecida.

La institución informó que los detalles de la próxima convocatoria se comunicarán oportunamente a través de sus canales oficiales.

Además, agradeció el acompañamiento de los comercios participantes, organismos y colaboradores que se sumaron a la iniciativa destinada a fortalecer la actividad económica del microcentro sanjuanino.

De esta manera, una de las propuestas previstas para impulsar el movimiento comercial por el Día de la Madre deberá esperar hasta que las condiciones permitan su desarrollo.