La intervención de Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias en Argentina, donde una empresa tecnológica vinculada al grupo empresario suspendió a parte de su personal por 30 días sin goce de sueldo. Además, los trabajadores denunciaron que no recibieron los salarios correspondientes a octubre, mientras otros empleados fueron convocados a continuar con sus tareas de manera remota.

La firma involucrada es Kaitel SRL, que opera en el país como parte de ITTI, la compañía que brinda servicios tecnológicos a unas 40 empresas del grupo relacionado con Ueno Bank. Según fuentes citadas por Infobae, el centro de trabajo ubicado en Buenos Aires cuenta con más de 900 empleados.

Suspensiones por 30 días y sin cobrar salarios

A través de un correo interno, la empresa comunicó a una parte de sus trabajadores que quedaban suspendidos desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, ambos días inclusive. La medida fue justificada por la intervención de Ueno Bank dispuesta por el Banco Central de Paraguay y las restricciones financieras que, según la compañía, afectaron sus mecanismos habituales de financiamiento.

Durante ese período, los empleados alcanzados no deberán prestar tareas, aunque la relación laboral continuará vigente. La empresa indicó que deberán reincorporarse el 5 de diciembre, salvo que reciban una comunicación en contrario, y aseguró que mantendrá la cobertura de medicina prepaga.

La suspensión no alcanzó a toda la plantilla, ya que otro grupo recibió instrucciones para continuar trabajando. En esos casos, la compañía dispuso que las tareas se realicen de manera remota desde los domicilios de los empleados.

La empresa reconoció dificultades para pagar los sueldos

En el correo dirigido al personal que continuará activo, Kaitel reconoció que todavía no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar los salarios de octubre. También señaló que realiza gestiones para conseguir los fondos que permitan regularizar los pagos y cubrir las remuneraciones de noviembre.

Los trabajadores consultados por Infobae indicaron que no recibieron los depósitos correspondientes en sus cuentas bancarias locales ni en la plataforma Deel, utilizada para abonar una parte de sus ingresos. En Paraguay, empleados señalaron que los salarios estuvieron disponibles durante algunas horas antes de que las cuentas quedaran bloqueadas.

El impacto de la intervención bancaria

La situación laboral en Argentina está directamente vinculada con la intervención de Ueno Bank, que fue dispuesta por el Banco Central paraguayo tras detectar un deterioro en sus indicadores de solvencia. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos.

ITTI funcionaba como un centro de servicios tecnológicos para las empresas del Grupo Vázquez y tenía a Ueno Bank entre sus principales clientes. La crisis financiera del banco impactó así en la operación argentina y dejó a cientos de trabajadores frente a la incertidumbre sobre sus salarios y la continuidad de sus puestos laborales.