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Provinciales > Cambio de planes

Suspendieron la Feria Agroproductiva de este sábado por mal tiempo

La actividad estaba prevista de 10 a 14 en el Parque de Mayo. Fue suspendida por las condiciones climáticas y aún no se informó una nueva fecha. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La actividad iba a realizarse en el Paseo de Las Palmeras del Parque de Mayo.

Las condiciones climáticas previstas para este sábado 5 de septiembre obligaron a suspender una de las actividades programadas para el fin de semana en San Juan. Se trata de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que iba a desarrollarse en el Paseo de Las Palmeras, en el Parque de Mayo.

La actividad estaba prevista entre las 10 y las 14 horas, pero finalmente fue suspendida debido a las condiciones climáticas anunciadas para la jornada.

Información oficial del Ministerio de Producción.

La feria tenía previsto reunir a productores locales con una amplia variedad de productos, entre ellos hortalizas, vinos, aceites, dulces artesanales, miel, frutas y verduras de estación, conservas y panificados.

Además de la propuesta comercial, la jornada iba a contar con diferentes servicios y actividades de organismos provinciales. Entre ellos, estaba prevista la presencia del Vacunatorio Móvil del Ministerio de Salud, con la posibilidad de completar gratuitamente el calendario de vacunación.

También iban a participar la Secretaría de Tránsito y Transporte, con información sobre la tarjeta SUBE; la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos; y el Ministerio de Educación, a través de escuelas agrotécnicas y establecimientos de capacitación laboral.

Por el momento, en la comunicación difundida sobre la suspensión no se informó una nueva fecha para la realización de la actividad.

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