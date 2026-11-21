El Gobierno de San Juan confirmó la suspensión de todas las actividades de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2026 previstas para este sábado 21 de noviembre, debido al alerta meteorológica por fuertes vientos. Sin embargo, los shows programados en el Velódromo Vicente Chancay y en el Estadio del Bicentenario se realizarán con normalidad.

La medida alcanza a los patios de comidas, los espectáculos locales y el resto de las propuestas que forman parte de la feria en el predio de la Fiesta Nacional del Sol.

En cambio, la grilla de recitales principales no tendrá modificaciones. En el Estadio del Bicentenario, las puertas abrirán a las 20 y los horarios anunciados son los siguientes: Andrés Calamaro se presentará a las 23, Emprendedora a las 00:15 y Diego Torres a la 1 del domingo.

Por otra parte, el espectáculo previsto en el Velódromo Vicente Chancay también se mantiene. En ese espacio, la apertura de puertas será a las 20 y el show comenzará a las 21.

Cuándo se realizará la Feria de la Fiesta del Sol

La organización confirmó que las actividades de la Feria suspendidas este sábado serán reprogramadas para el lunes 23 de noviembre. La jornada se desarrollará desde las 19 y tendrá entrada gratuita.

En cuanto a la logística, el Gobierno informó que las zonas de estacionamiento y las paradas de RedTulum mantendrán su ubicación habitual, por lo que no habrá modificaciones en esos servicios.

La decisión fue comunicada ante las condiciones meteorológicas previstas para San Juan y busca resguardar a quienes trabajan en el predio y al público que tenía previsto asistir a la Fiesta Nacional del Sol.