Suspendieron las clases en todo San Juan por la llegada del viento Zonda

Ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este 31 de julio se suspende la actividad escolar durante el resto de la jornada en todo el territorio provincial.

La suspensión alcanza las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Asimismo, también informa que quedan anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales deberan volver a ser generados por los directivos.

La medida es de carácter preventivo. Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

Se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y, en caso de registrarse novedades, las informará por este medio.