Suspendieron las clases en tres departamentos por el viento Zonda

El Ministerio de Educación de San Juan suspendió las clases para el resto de la jornada de este lunes 27 de julio en los departamentos Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, como medida preventiva ante la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia.

La decisión alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades educativas en esos tres departamentos.

Desde la cartera educativa indicaron que la medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a las condiciones climáticas adversas previstas para la jornada.

También se reprograman los llamados docentes

Además de la suspensión de las actividades escolares, el Ministerio informó que quedaron sin efecto los llamados previstos para este lunes destinados a la cobertura de cargos docentes y horas cátedra.

Esos procesos serán reprogramados y las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente por las autoridades educativas.

Se activó el Plan de Contingencia

El Ministerio de Educación recordó que, a raíz de esta situación, se puso en marcha el Plan de Contingencia, establecido mediante la Resolución 12277-ME2024, que contempla el protocolo de actuación para este tipo de eventos climáticos.

Asimismo, las autoridades señalaron que continúan monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y no descartaron adoptar nuevas medidas si el pronóstico lo requiere.