El viento Zonda obligó a modificar el cronograma de los exámenes de ingreso al Poder Judicial de San Juan. Este jueves, desde las 14:15, quedaron suspendidas las evaluaciones de dactilografía que estaban previstas en el Club Sirio Libanés, debido al alerta naranja vigente por las condiciones climáticas.

La medida fue comunicada por el Poder Judicial y afecta a los postulantes que tenían asignados turnos durante la tarde. Según confirmaron desde el organismo, este jueves solo se evaluará hasta el grupo programado para las 13:45 horas.

La decisión implica un cambio en el desarrollo de una de las primeras instancias del concurso de ingreso, que había convocado a miles de personas interesadas en acceder a un puesto dentro de la Justicia provincial.

Qué pasa con los turnos de la tarde

El punto central para los postulantes es que quienes tenían previsto rendir desde las 14:15 en adelante no deberán presentarse a la evaluación en ese horario, debido a la suspensión anunciada por las autoridades judiciales.

Por el momento, la comunicación difundida por el Poder Judicial no precisa en el aviso inicial cuándo serán reprogramados los grupos que no puedan rendir este jueves. Los postulantes deberán permanecer atentos a las nuevas indicaciones oficiales sobre la continuidad del cronograma.

La suspensión se produce en una jornada en la que San Juan se encuentra bajo alerta naranja por viento Zonda, situación que llevó a extremar las medidas preventivas en distintos ámbitos.

Un concurso con más de 12.000 inscriptos

El examen forma parte del concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan, que alcanzó una convocatoria récord. El proceso cerró con 12.293 personas inscriptas, de las cuales 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y 775 a la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia.

La primera instancia consiste en una prueba de dactilografía o tipeo. Los participantes deben transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos, con especial atención a la exactitud de la reproducción.

El concurso contempla además otras etapas eliminatorias, entre ellas un examen de ortografía, una capacitación obligatoria, una evaluación de contenidos y finalmente una entrevista personal.

Las evaluaciones se desarrollan en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el Club Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, donde fueron instaladas computadoras conectadas en red para realizar las pruebas.

Ante la modificación del cronograma por el fenómeno climático, la atención de los postulantes estará puesta ahora en la reprogramación de los turnos suspendidos y en las próximas comunicaciones oficiales del Poder Judicial.