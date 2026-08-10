El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto también modificó la agenda del fútbol internacional. Conmebol decidió postergar el partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro estaba previsto para este miércoles 12 de agosto, desde las 21:30 de Argentina, en el estadio El Campín de Bogotá. Tras la emergencia generada por el sismo, las autoridades resolvieron que el compromiso no se dispute en la fecha originalmente establecida.

El terremoto se registró a las 7:34 de este lunes y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento se sintió en distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, y también tuvo repercusiones en Ecuador y Panamá.

La decisión obligará a River a modificar su planificación, ya que el plantel tenía previsto viajar en un vuelo chárter hacia Colombia durante la tarde del martes. Por el momento, Conmebol no confirmó oficialmente cuándo se disputará el encuentro. Según la información publicada este lunes, una posibilidad es que la ida se juegue el 19 de agosto en Bogotá y la revancha el 26 en el Monumental.

La medida también alcanzó al encuentro entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Además, la Dimayor decidió aplazar toda la programación del fútbol profesional colombiano prevista para esta semana ante la situación que atraviesa el país.