Horacio Melgarejo, entrenador argentino de Cienciano, fue suspendido por un año y recibió una multa de aproximadamente 33.400 dólares luego de realizar duras críticas contra un torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol.

La sanción fue aplicada por la Comisión Disciplinaria, que actuó de oficio después de las declaraciones realizadas por el técnico tras la eliminación de su equipo en la Copa de la Liga.

En medio de su enojo por el resultado y por el desarrollo del certamen, Melgarejo lanzó una frase que generó una fuerte polémica: “Feliz por salir de esta copa de mierda que a la Federación se le ocurre hacer”.

El entrenador posteriormente pidió disculpas públicamente y reconoció que había utilizado palabras inapropiadas. Sin embargo, el arrepentimiento no evitó la sanción, que le impedirá dirigir durante 12 meses en el ámbito local.

La respuesta del entrenador

En diálogo con Radio Ovación, Melgarejo volvió a reconocer su error y aseguró estar arrepentido por sus dichos.

“Estoy totalmente arrepentido por el mal uso de mis palabras. Como cabeza de grupo quiero colaborar para mejorar el fútbol peruano y sé que esa no fue la forma”, sostuvo.

Sin embargo, el argentino cuestionó la magnitud del castigo impuesto por la Federación y dejó una frase que volvió a generar repercusión: “Tampoco maté a nadie para recibir una sanción de esta magnitud”.

Melgarejo también contó que comenzó a trabajar sobre su comportamiento para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Pedí ayuda a profesionales porque sentía que no podía manejar esas situaciones. Llevo un mes trabajando en ello y me está haciendo bastante bien”, explicó.

El entrenador busca ahora dejar atrás la imagen de técnico polémico que construyó durante su paso por el fútbol peruano, aunque deberá afrontar una extensa suspensión que lo mantendrá fuera de los bancos de suplentes durante un año.