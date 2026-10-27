Un partido de futsal femenino entre Trinidad y San Ricardo terminó con incidentes y debió ser suspendido luego de que se desatara una pelea entre jugadoras de ambos equipos. El episodio ocurrió durante un encuentro de reserva correspondiente a la Divisional B y quedó registrado en videos que comenzaron a circular en las redes sociales.

En las imágenes se observa a varias deportistas involucradas en enfrentamientos físicos, con empujones, tirones de pelo y patadas. Mientras algunas jugadoras se agreden, otras personas intentan intervenir para separarlas y frenar la pelea.

Sin embargo, los incidentes no se habrían limitado a las futbolistas. En otra secuencia de los videos se observa a personas presentes en el lugar, entre ellas profesores, que también participan de enfrentamientos físicos.

Como consecuencia de lo ocurrido, el partido tuvo que ser suspendido antes de su finalización. La difusión de las imágenes generó repercusiones en las redes sociales y volvió a poner el foco en los episodios de violencia dentro del deporte sanjuanino.