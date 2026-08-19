Un comercio del Paseo Comercial París, en Chimbas, fue blanco de un robo durante la madrugada y los delincuentes escaparon con un millonario botín compuesto principalmente por teléfonos de alta gama.

El objetivo fue House Apple, un local ubicado en el primer piso del complejo situado en calle Salta al 701 Norte. De acuerdo con la denuncia, los ladrones habrían ingresado luego de trepar por el sector del patio utilizando una escalera y forzar posteriormente la puerta del comercio.

El propietario había cerrado el local alrededor de las 22 y descubrió el robo varias horas después, cuando regresó al comercio y encontró que los delincuentes habían ingresado.

Se llevaron hasta 20 iPhone

Entre los elementos sustraídos se encuentran entre 15 y 20 teléfonos iPhone, correspondientes a modelos que van desde el iPhone 14 hasta la línea iPhone 17. Además, los delincuentes se llevaron una notebook Dell de color gris.

Aunque todavía resta realizar el inventario definitivo, una primera estimación comercial ubica el valor del perjuicio en alrededor de $39.000.000, tomando como referencia los valores de reposición y del mercado mayorista o de distribución internacional para un lote de unos 20 equipos de esas características.

La cifra podría modificarse una vez que finalice el relevamiento de todos los productos que había en el local.

Tres sospechosos quedaron registrados por las cámaras

El robo dejó una pista que podría resultar clave para avanzar en la investigación. Cámaras de seguridad pertenecientes a otro comercio del mismo complejo registraron parte del movimiento ocurrido durante el hecho.

En las imágenes preliminares aparecen tres hombres que podrían estar vinculados con el robo. El material fue entregado por el damnificado y ya quedó incorporado a la investigación policial.

Ahora los investigadores deberán trabajar sobre las imágenes para intentar identificar a los sospechosos, reconstruir cómo lograron ingresar al primer piso y determinar por dónde escaparon con los teléfonos.

Una vez finalizadas las pericias policiales, el propietario realizará un inventario completo para establecer con precisión cuántos equipos fueron sustraídos y cuál es el monto definitivo de las pérdidas. La causa quedó bajo investigación de la Comisaría 17ª.