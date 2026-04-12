En la industria del cine, los cambios físicos extremos son moneda corriente, pero el caso de Sydney Sweeney ha captado la atención de todos por la velocidad del proceso. La actriz, que recientemente terminó de rodar una película donde interpreta a la boxeadora profesional Christy Martin, reveló que debió bajar 13 kilos en apenas siete semanas para su siguiente proyecto.

La transformación fue un desafío doble: primero tuvo que ganar masa muscular con un entrenamiento de fuerza y ahora, deshacerse de ese volumen de forma acelerada. "Tuve que ser muy disciplinada", explicó la actriz al referirse al régimen que no permitió margen de error.

El adiós a las pesas y los suplementos

Para lograr este descenso abrupto, Sweeney cambió radicalmente sus hábitos. Lo primero que hizo fue eliminar por completo los elementos que usaba para construir músculo: dejó de tomar batidos proteicos, creatina y abandonó el levantamiento de pesas. Según sus propias palabras, "lo primero que se pierde es el músculo, y eso bajó en las primeras dos semanas".

A partir de ese momento, su esquema de entrenamiento giró hacia lo estrictamente aeróbico. La actriz priorizó el cardio por sobre la fuerza, lo que aceleró el gasto calórico y permitió que su cuerpo redujera volumen rápidamente.

Dieta y disciplina total

Más allá del ejercicio, la alimentación fue el pilar fundamental. Tras una etapa de dieta hipercalórica para ganar fuerza, Sweeney ajustó sus comidas para acompañar el nuevo objetivo de pérdida de peso. Su historial como persona activa le permitió adaptarse, pero no ocultó que el proceso fue exigente debido al poco tiempo entre rodajes.

Este caso vuelve a poner bajo la lupa las exigencias de la industria cinematográfica, donde las transformaciones corporales extremas se han vuelto un requisito habitual. En el caso de Sweeney, la combinación de cardio intenso, cambio de dieta y una disciplina inquebrantable fueron las claves para alcanzar su meta en tiempo récord.