El secretario de Deportes de San Juan, Pablo Tabachnik, realizó un balance positivo de la participación argentina en los World Skate Games Asunción 2026, pese a que ninguna de las tres selecciones de hockey sobre patines logró quedarse con el título mundial. Durante el regreso de la delegación senior masculina a la provincia, el funcionario dialogó con GRUPO HUARPE, destacó las tres medallas obtenidas y aseguró que San Juan continúa siendo protagonista del hockey internacional. Además, cuestionó las fallas organizativas registradas durante la competencia en Paraguay.

En el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, Tabachnik remarcó que el evento reunió a 12 disciplinas y contó con una importante presencia de deportistas sanjuaninos en patín artístico, patín carrera y hockey sobre patines. En ese sentido, valoró no solamente los resultados deportivos, sino también el trabajo previo, la preparación y la logística que permitió acompañar a los representantes argentinos.

"Estamos muy contentos y orgullosos del desempeño, del trabajo previo que se realizó", expresó el funcionario.

Tabachnik destacó las tres medallas argentinas en Paraguay

Durante la competencia, las selecciones argentinas de hockey sobre patines lograron subir al podio en sus respectivas categorías. Tanto la senior femenina como la senior masculina consiguieron el subcampeonato mundial, mientras que la Sub 19 masculina completó la participación con una medalla de bronce.

Para Tabachnik, estos resultados reflejan la continuidad de un proceso deportivo que mantiene al hockey argentino entre los principales protagonistas internacionales. El funcionario señaló que, más allá de no haber conseguido el oro, los equipos compitieron al máximo nivel y estuvieron cerca de alcanzar sus objetivos.

En particular, destacó la actuación de la Selección senior masculina, que cayó por penales frente a Francia en una final muy disputada. También reconoció el compromiso de los jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes que trabajaron durante meses para llegar en las mejores condiciones a Paraguay.

Desde su perspectiva, el rendimiento de las tres selecciones demuestra que el hockey sobre patines continúa representando a San Juan de la mejor manera en el mundo.

Las críticas de Tabachnik a la organización del Mundial

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fueron los cuestionamientos a la organización de los World Skate Games, luego de las críticas de algunos protagonistas por las condiciones en las que se desarrollaron distintas competencias.

El secretario reconoció que existieron inconvenientes importantes y consideró que los responsables de organizar un evento internacional deben garantizar las condiciones necesarias para los deportistas, especialmente teniendo en cuenta los largos procesos de preparación que atraviesan para llegar a un Mundial.

"En muchos casos hubo muchísimas fallas", sostuvo Tabachnik, quien atribuyó esas deficiencias al comité organizador de Paraguay y a World Skate.

Sin embargo, aclaró que las decisiones sobre una eventual participación futura corresponden a las federaciones deportivas, mientras que el Gobierno provincial continuará acompañando a los atletas.

El respaldo del Gobierno de San Juan al hockey sobre patines

Finalmente, Tabachnik destacó el acompañamiento de la gestión del gobernador Marcelo Orrego a las distintas disciplinas deportivas, especialmente al hockey sobre patines, una actividad históricamente vinculada con la identidad sanjuanina.

El funcionario también agradeció a los dirigentes, entrenadores y jugadores por permitir que la Secretaría de Deportes acompañara el proceso mundialista, y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta.

De esta manera, el secretario cerró su balance de Asunción 2026 con una valoración positiva del rendimiento argentino, el reconocimiento al esfuerzo de las tres selecciones y el compromiso de seguir respaldando a los deportistas que representan a San Juan en el mundo.