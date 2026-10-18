El secretario de Deporte de San Juan, Pablo Tabachnik, llegó a Paraguay para acompañar a la Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines en la gran final de los World Skate Games Asunción 2026 ante Francia. En diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Federación Sanjuanina de Patín para respaldar a las tres selecciones nacionales durante la competencia y remarcó el valor que tiene esta disciplina para la identidad sanjuanina.

Tabachnik expresó su satisfacción por el desempeño de los representativos argentinos y aseguró que el proceso de preparación y acompañamiento fue positivo, más allá de los resultados deportivos.

"El hockey sobre patines en San Juan no es un deporte, es un hecho cultural, es parte de la identidad deportiva de nuestra provincia", afirmó el funcionario, al destacar la importancia que tiene esta disciplina para los sanjuaninos.

En ese sentido, explicó que desde el inicio de la gestión provincial se tomó la decisión de acompañar a los seleccionados nacionales para garantizarles condiciones adecuadas de preparación y competencia. Según señaló, el trabajo coordinado con la Federación Sanjuanina de Patín permitió sostener ese respaldo durante el Mundial.

Tabachnik contó cómo se vivió el viaje de Argentina hacia la final

Uno de los momentos más especiales para el secretario de Deporte fue compartir el traslado con los jugadores argentinos rumbo al estadio, en la previa del partido decisivo frente a Francia. "El clima que se vive en el grupo es espectacular. Hay un nivel de profesionalismo increíble", aseguró Tabachnik, quien destacó el entusiasmo y la concentración del plantel dirigido por José Luis Páez.

El funcionario explicó que los jugadores se mostraron positivos y con muchas ganas de disputar la final, pese a la ansiedad y los nervios propios de una definición mundialista.

Además, sostuvo que los deportistas manifestaron su satisfacción por las condiciones de preparación y acompañamiento recibidas durante el torneo, aspectos que consideró fundamentales para competir al máximo nivel internacional.

El balance de San Juan en los World Skate Games 2026

Tabachnik también realizó un balance del trabajo desarrollado con las tres selecciones argentinas que participaron en el Mundial de hockey sobre patines: la senior femenina, la Sub 19 masculina y la senior masculina.

El funcionario valoró el proceso general y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el vínculo entre el Gobierno de San Juan y las instituciones deportivas. "Hoy termina lo que es el proceso en estos World Skate Games. Esperemos que con una victoria para la Argentina", expresó en la previa del encuentro.

De todas maneras, aclaró que el balance provincial no dependerá exclusivamente del resultado de la final. Para el secretario, el trabajo realizado junto a la Federación Sanjuanina de Patín y las condiciones brindadas a los deportistas representan un aspecto positivo de la participación argentina.

Con la Selección Argentina a las puertas de buscar su séptimo título mundial ante Francia, Tabachnik reafirmó el acompañamiento de San Juan a una disciplina que forma parte de la historia y la identidad deportiva de la provincia.