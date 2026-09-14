La temporada 2026 todavía no terminó, pero los números ya permiten proyectar cómo comenzaría la tabla de promedios en 2027. Y el escenario enciende las alarmas para varios clubes importantes del fútbol argentino.

Si el campeonato terminara hoy, Racing arrancaría el próximo año en el puesto 16, con 79 puntos y a 19 unidades de la zona de descenso. La Academia atraviesa además un presente deportivo complicado: viene de perder 2-1 ante Huracán y suma seis derrotas en sus últimos siete partidos del Clausura.

Racing, entre los comprometidos

El equipo de Avellaneda es uno de los grandes que aparece en la parte baja de la proyección. Con 79 puntos, comenzaría 2027 por debajo de varios equipos que también deberán estar atentos a la pelea por la permanencia.

Por encima de Racing aparecen Gimnasia de Mendoza, con un coeficiente de 1,400; Gimnasia de La Plata y Barracas Central, ambos con 80 puntos; Tigre, con 81; y Huracán, con 82.

La situación puede modificarse durante las fechas que todavía quedan del Clausura, por lo que la tabla proyectada no representa la clasificación definitiva para 2027.

Tres campeones también miran de reojo

El dato que genera mayor preocupación es que Racing no es el único histórico que podría comenzar la próxima temporada con presión. La proyección también ubica en una situación comprometida a otros clubes con títulos de Primera División.

Con la llegada de 2027 se renovará parte de los equipos que disputarán la máxima categoría y habrá que incorporar además a los dos ascendidos. Por eso, la tabla puede sufrir modificaciones importantes antes del inicio del próximo campeonato.

El sistema de promedios toma en cuenta los puntos obtenidos durante las temporadas anteriores. Para los equipos que ya tienen dos campeonatos jugados se contabilizan los resultados de esos torneos, mientras que Gimnasia de Mendoza, por tener solamente una temporada para promediar, aparece con un coeficiente de 1,400.

Una pelea que ya comenzó

Aunque todavía falta mucho para definir los descensos de 2027, cada punto que sumen los equipos comprometidos durante el Clausura puede resultar determinante.

En el caso de Racing, el mal momento futbolístico encendió las alarmas. La Academia lleva ocho fechas sin ganar en el torneo y ocupa el último lugar de su zona, por lo que necesita reaccionar no solo para mejorar su presente sino también para evitar comenzar el próximo año bajo presión.