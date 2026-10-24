Taehyung de BTS cantó “Muchachos” en La Plata y revolucionó las redes

La segunda noche de BTS en La Plata tuvo un momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados por los fanáticos. V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, sorprendió a los asistentes al cantar “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la canción que acompañó a la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022.

El integrante de la banda surcoreana se sumó al clima festivo del público y mostró su cercanía con los ARMY argentinos, como se conoce a los seguidores del grupo. La interpretación del tema futbolero generó una fuerte reacción entre los presentes y se convirtió en uno de los momentos destacados de la presentación.

La elección de la canción también reflejó la influencia de uno de los símbolos más reconocidos de la cultura popular argentina. El tema, que se convirtió en un himno durante la consagración mundialista, volvió a resonar esta vez en un escenario musical internacional.

“¿Y si nos tomamos unos mates?”

Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando Taehyung interactuó con el público y lanzó una propuesta bien argentina: “¿Y si nos tomamos unos mates?”. La frase despertó la euforia de los asistentes y se difundió rápidamente en las redes sociales.

Los videos del cantante cantando “Muchachos” y hablando con los fanáticos comenzaron a circular entre usuarios argentinos y extranjeros. Las publicaciones acumularon reproducciones y comentarios, mientras el artista se convertía en tendencia por su conexión con el público local.

La cercanía con los seguidores fue uno de los aspectos más comentados de la noche, en una presentación que combinó el despliegue escénico de BTS con momentos espontáneos de interacción.

Un agradecimiento para las ARMY argentinas

Al despedirse, Taehyung también dedicó unas palabras a quienes acompañaron el espectáculo. “Muchas gracias por divertirse hoy también”, expresó el cantante, en un mensaje que cerró su participación entre aplausos y muestras de afecto.

La interpretación de “Muchachos”, la propuesta de compartir mates y sus mensajes en español quedaron entre las escenas más comentadas de la segunda noche del grupo en La Plata.