Nicolás Tagliafico cuestionó el presente del fútbol argentino y reconoció que con el paso del tiempo perdió parte del vínculo que tenía con el campeonato local. El defensor de la Selección Argentina explicó que actualmente mira pocos partidos, principalmente por los horarios y por los cambios que sufrió el formato de competencia.

“Veo el fútbol argentino muy poco, por los horarios. Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, reconoció el lateral en una entrevista con Clank.

El jugador, que actualmente se desempeña en el Olympique de Lyon, comparó el campeonato actual con el formato que conoció durante su etapa en Argentina y admitió que le cuesta seguir la estructura vigente.

La crítica al formato del campeonato

Tagliafico recordó la época en la que el fútbol argentino estaba organizado con los tradicionales torneos Apertura y Clausura y una cantidad menor de equipos. Según explicó, la modificación de los formatos también influyó en su relación con la competencia.

“No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad”, señaló el defensor, aunque aclaró que no sabe si esa percepción está directamente relacionada con los cambios en el torneo.

El futbolista apuntó especialmente a la complejidad que encontró en el sistema actual, con diferentes grupos y criterios para determinar cómo continúa la competencia.

“Empezás a perder un poco ese amor”, resumió Tagliafico al referirse a su relación con el campeonato argentino.

Tagliafico no descarta volver

Más allá de sus críticas, el defensor no cerró la puerta a regresar al país. Su vínculo con el Olympique de Lyon finaliza en junio de 2027 y, a partir de ese momento, podría evaluar distintas alternativas.

“Volver a Argentina puede ser que sí, dejo la puerta abierta”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que una eventual vuelta dependerá de los proyectos deportivos y de las condiciones que encuentre en el fútbol argentino.

“Va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, explicó.

También habló de la final ante España

Durante la misma entrevista, Tagliafico analizó la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento del equipo.

“Tácticamente nos pasaron por arriba”, reconoció el defensor, que descartó que el resultado haya estado relacionado con situaciones extrañas o factores externos.

Para Tagliafico, el desgaste acumulado tuvo un peso importante en el rendimiento de la Selección. El cansancio físico, mental y emocional condicionó a un equipo que no consiguió imponer su habitual estilo de juego.

España logró incomodar a Argentina con una presión alta y una circulación de pelota que le impidió al conjunto nacional controlar el partido. “Jugaron muchísimo mejor que nosotros”, admitió el lateral.

El defensor también remarcó que Argentina sufrió cuando perdió la posesión y no pudo recuperar el control del encuentro, una característica que considera fundamental para el funcionamiento del equipo.