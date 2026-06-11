A cinco días del debut frente a Argelia en el Mundial, la Selección Argentina sigue de cerca la evolución física de Nicolás Tagliafico y Nicolás González, dos jugadores que presentan molestias y que generan preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La situación más delicada es la de Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió un golpe del que todavía no logró recuperarse por completo y será evaluado en las próximas horas para determinar su estado. Aunque en principio no correría riesgo su permanencia en la lista de 26 convocados, sí está en duda su presencia como titular en el estreno mundialista programado para el 16 de junio.

Las señales de alerta comenzaron después de los amistosos previos. Tras haber sido titular en el encuentro ante Honduras, el defensor del Olympique de Lyon no integró el banco de suplentes frente a Islandia, una decisión que evidenció que no se encontraba en plenitud física.

La incertidumbre también influye en la decisión pendiente de Scaloni sobre el reemplazante de Leonardo Balerdi. El entrenador postergó el anuncio hasta este viernes y la situación de Tagliafico suma un nuevo factor de análisis. Si bien no se trata de una lesión, el cuerpo técnico espera conocer su evolución antes de tomar una determinación definitiva.

En caso de una recuperación favorable, el defensor continuará formando parte del plantel sin inconvenientes. Sin embargo, si su condición se agravara, el seleccionado debería buscar una alternativa para una posición en la que actualmente no cuenta con un suplente natural dentro de la lista. En ese escenario, Marcos Acuña aparece como una de las principales opciones.

Por otra parte, Nicolás González también encendió una luz de advertencia. El futbolista del Atlético de Madrid presenta una sobrecarga muscular y realizó trabajos diferenciados durante la práctica del miércoles.

La situación genera especial atención porque el atacante había llegado a Estados Unidos con antecedentes recientes de una lesión muscular. Luego de volver a sumar minutos en el amistoso frente a Islandia, terminó con molestias y será sometido a nuevos controles médicos para conocer el alcance de la dolencia.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, se trataría de una contractura y no de una lesión de gravedad. Aun así, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para evitar riesgos en la recta final de la preparación.

Con el debut ante Argelia cada vez más cerca, la Selección Argentina monitorea el estado físico de dos piezas importantes del plantel mientras espera que ambos puedan llegar en condiciones al inicio de la Copa del Mundo.