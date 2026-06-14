La histórica participación de Curazao en el Mundial 2026 llegó acompañada de una particularidad que despertó el interés de los fanáticos del fútbol alrededor del planeta. Entre los 26 futbolistas convocados para disputar la primera Copa del Mundo de la historia del país caribeño, solo uno nació en territorio curazoleño: Tahith Chong.

El delantero y extremo, actualmente integrante del Sheffield United de Inglaterra, se convirtió en una excepción dentro de una selección integrada mayoritariamente por jugadores nacidos en distintas ciudades de Países Bajos que representan a Curazao gracias a sus vínculos familiares y raíces culturales.

La situación se explica por la estrecha relación política entre ambos territorios. Curazao es un país autónomo que forma parte del Reino de los Países Bajos, lo que permite que numerosos futbolistas nacidos en Europa puedan defender los colores de la selección caribeña.

Sin embargo, Chong nació en Willemstad, la capital de Curazao, y dio allí sus primeros pasos en el fútbol antes de trasladarse al continente europeo siendo apenas un niño.

Su talento apareció rápidamente. A los 10 años ingresó en las divisiones inferiores del Feyenoord y, con apenas 16, fue fichado por el Manchester United. En el gigante inglés brilló en las categorías juveniles, obtuvo reconocimientos individuales y logró debutar en el primer equipo bajo la conducción del noruego Ole Gunnar Solskjaer.

Aunque nunca logró consolidarse definitivamente en Old Trafford, desarrolló una extensa carrera en el fútbol europeo. Pasó por clubes como Werder Bremen, Brujas, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United, acumulando experiencia en algunas de las ligas más competitivas del continente.

Durante años también fue considerado una promesa del fútbol neerlandés. De hecho, vistió la camiseta de Países Bajos en todas las categorías juveniles, desde la Sub-15 hasta la Sub-21, disputando más de 40 encuentros internacionales.

Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir selección absoluta, optó por representar a Curazao. La decisión estuvo vinculada a sus raíces y a un fuerte sentido de pertenencia.

“La idea de jugar con Curazao siempre estuvo presente durante años porque es nuestro verdadero hogar”, expresó en una entrevista difundida por FIFA.

Ahora, en la primera participación mundialista de Curazao, Chong no solo es una de las principales figuras del equipo dirigido por Dick Advocaat, sino también el único integrante del plantel que nació en el país que representa. Una historia singular que le agrega un capítulo especial al sueño mundialista de la nación caribeña.