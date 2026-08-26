Una delegación de más de 30 empresas taiwanesas desembarcó en Buenos Aires para una ronda de negocios con compañías argentinas, con el foco puesto en la provisión de maquinaria, tecnología de punta, insumos críticos y bienes de capital para los megaproyectos mineros y el polo hidrocarburífero de Vaca Muerta .

La jornada de trabajo, realizada en el Hotel Marriott, reunió a cerca de un centenar de empresas compradoras locales y permitió concretar más de 200 reuniones de negocios bilaterales. Si bien la comitiva integró a sectores fabriles diversos —desde la industria ferretera hasta la electrónica y los materiales de construcción—, el foco de mayor proyección estratégica estuvo puesto en la minería y la energía .

El modelo PyME taiwanés

A diferencia de las grandes corporaciones estatales o los gigantes tecnológicos que cotizan en bolsa, cerca del 90% del entramado corporativo de Taiwán está compuesto por pequeñas y medianas empresas con alto nivel de especialización técnica . Este rasgo define su estrategia de inserción en plazas emergentes mediante un esquema escalonado: primero exploran el mercado mediante la exportación directa de componentes, luego forjan lazos de confianza con contrapartes locales y, en una fase posterior, avanzan hacia la conformación de joint ventures o inversiones directas en territorio.

La directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina, Florencia Miao-hung Hsie, explicó que el contexto de mayor previsibilidad macroeconómica y apertura de importaciones favorece este tipo de alianzas. "Es un excelente momento para mirar a la Argentina con una perspectiva de largo plazo", afirmó, ponderando que la nación sudamericana ofrece recursos geológicos de clase mundial y capital humano calificado, mientras que la isla aporta un desarrollo industrial consolidado .

Equipamiento para yacimientos y minerales críticos

La actividad extractiva moderna demanda un estándar tecnológico sin precedentes. Desde los yacimientos de litio en la Puna hasta los grandes pórfidos de cobre en la cordillera de San Juan, Catamarca y Salta, las operadoras requieren equipamiento capaz de operar en condiciones geográficas extremas, con sistemas automatizados, telemetría y eficiencia en el uso de recursos.

En ese sentido, la diplomática taiwanesa remarcó el rol que pueden desempeñar los proveedores asiáticos: "Taiwán puede aportar tecnología, componentes, soluciones tecnológicas, maquinaria y equipamiento para estos proyectos", puntualizando que el entramado de proveedores locales puede apalancarse en la ingeniería asiática para mejorar su propia oferta hacia las operadoras mineras .

Minerales críticos y semiconductores

El interés comercial es bidireccional. Mientras las industrias argentinas demandan tecnología y bienes intermedios, la potencia tecnológica asiática mira con atención la riqueza del subsuelo nacional, particularmente los minerales críticos indispensables para la electromovilidad, la digitalización global y la fabricación de microchips.

El senador nacional por Misiones, Martín Goerling Lara (PRO), quien visitó recientemente la isla para mantener encuentros de cooperación bilateral, subrayó la complementariedad existente entre ambas economías. "Encontré un país que está trabajando sobre el presente y el futuro. Argentina puede aprender mucho y económicamente somos muy complementarios", señaló.

Goerling Lara hizo hincapié en que, además de los bienes agroindustriales que Taiwán ya importa tradicionalmente de Argentina, existe un interés estratégico creciente por los recursos de la minería de transición: "También les interesan los minerales críticos, por toda su industria y los semiconductores", confirmó el senador, destacando el valor que adquieren el litio, el cobre y las tierras raras para blindar las cadenas globales de valor .

Calidad industrial y formalización institucional

Uno de los principales debates que surgieron en las mesas de negociación giró en torno al posicionamiento competitivo de los fabricantes taiwaneses en un mercado local donde la presencia de China continental es preponderante. El titular de la cámara del sector ferretero e industrial, Sergio Angiuli, señaló que "Taiwán ofrece calidad" a precios sumamente competitivos respecto de los estándares tradicionales de Europa o Estados Unidos .

Para brindar un marco de sustentabilidad a las reuniones, se firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) entre la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) y la Asociación de Importadores y Exportadores de Taipéi (IEAT). El acuerdo establece la creación de una mesa de trabajo permanente para el intercambio periódico de datos de mercado, la facilitación de trámites para misiones comerciales técnicas y el fomento de consorcios entre firmas argentinas y taiwanesas. De esta forma, el sector minero y energético nacional suma una nueva vía de financiamiento técnico, insumos de precisión y bienes de capital para acompañar el ciclo inversor que proyecta la cordillera en los próximos años