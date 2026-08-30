Talleres de Córdoba atraviesa un momento cada vez más complicado en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli empató 0-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Mario Alberto Kempes y continúa en el último lugar de la Zona A.

La igualdad profundizó el malestar de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos, insultos y fuertes cánticos contra la dirigencia encabezada por Andrés Fassi. El clima se volvió especialmente tenso sobre el cierre, cuando desde las tribunas se escuchó el pedido de “que se vayan todos”.

Talleres salió con la obligación de conseguir una victoria y durante varios pasajes tomó la iniciativa. Intentó manejar la pelota, abrir la cancha y acercarse al área rival, pero nuevamente mostró dificultades para transformar la posesión en situaciones claras.

Con el correr de los minutos, el conjunto cordobés comenzó a dejar espacios y Central Córdoba encontró oportunidades para lastimar de contra. El arquero Ezequiel Unsain terminó siendo importante al responder ante dos situaciones claras generadas por el Ferroviario.

La falta de profundidad volvió a convertirse en uno de los principales problemas del equipo de Sampaoli. Pese a los intentos ofensivos, Talleres no encontró los caminos para quebrar el cero y terminó acumulando otro resultado que lo mantiene comprometido en la tabla.

El presente también aumenta la presión sobre Sampaoli. Talleres apenas consiguió una victoria en siete presentaciones del Clausura y permanece en el fondo de su zona, mientras crece la impaciencia de los hinchas.

El pitazo final desató definitivamente la bronca en el Kempes. Los simpatizantes expresaron su descontento contra los jugadores, la conducción técnica y la dirigencia, en medio de un presente deportivo que no encuentra respuesta