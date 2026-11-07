Talleres empató con Estudiantes y cerró un Clausura para el olvido

Talleres empató 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes y cerró su participación en el Torneo Clausura 2026. El encuentro correspondió a la 16ª y última fecha de la Zona A y marcó el final de una temporada por debajo de las expectativas para el conjunto cordobés.

Román Riquelme, en contra, abrió el marcador para el Pincha durante el primer tiempo, mientras que Alexandro Maidana consiguió la igualdad en el complemento. El partido tuvo pocas situaciones de peligro y terminó con un reparto de puntos.

Los goles del partido en el Kempes

Durante la primera etapa, Talleres tuvo dificultades para generar situaciones claras de peligro. A los 37 minutos, tras un centro desde la izquierda, Román Riquelme intentó despejar la pelota, pero terminó convirtiendo en su propio arco.

El Matador salió a buscar la igualdad en el segundo tiempo y consiguió el objetivo rápidamente. A los cinco minutos, Chiavassa desbordó por la derecha y envió un centro que Alexandro Maidana conectó de cabeza para establecer el 1-1.

Una temporada lejos de las expectativas

Con este resultado, Talleres terminó en el puesto 13° de la Zona A, con apenas 13 puntos, por encima solamente de Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero. En la tabla anual, el equipo cordobés finalizó 21°, con 39 unidades.

La campaña lo dejó lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales. Además, de cara a la próxima temporada, deberá prestar atención a la tabla de promedios de 2027.