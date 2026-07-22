Tamara Báez, ex de L-Gante, confirmó que será mamá por segunda vez

Tamara Baez confirmo a traves de sus redes sociales que se convertira en madre por segunda vez. La influencer, que ya es mama de Jamaica fruto de su anterior relacion con L-Gante en septiembre de 2021, anuncio que espera un hijo con su actual pareja, Thiago Martinez, tras poco mas de dos años de compartir su vida.

El feliz anuncio se realizo mediante un video donde se observa a los tres integrantes de la familia utilizando gorras con las inscripciones Mama, Papa y hermana mayor. Al respecto, la joven expreso su alegria señalando que "Durante mucho tiempo soñamos con este momento" y agrego conmovida que "Hoy, con el corazón lleno de amor y gratitud, podemos decir que nuestro mayor milagro está en camino".

La pareja, que habia superado algunos rumores de crisis en mayo de 2026, compartio su gran emocion con sus seguidores. Tamara manifesto con ternura que "Todavía no conocemos tu carita, pero ya cambiaste nuestra forma de ver el mundo" y recalco que "Desde el primer instante te amamos con todo el corazón, y contamos los días para abrazarte". Ademas, cerro su tierno mensaje afirmando que "Nuestra familia está creciendo… y no podemos ser más felices".

Por su parte, Thiago Martinez tambien dedico unas profundas palabras ante la llegada del nuevo integrante de la casa. El flamante padre aseguro que "Te soñamos, te esperamos con todo nuestro amor y prometemos dar lo mejor de nosotros para que siempre seas feliz" y concluyo señalando que "Nuestro mayor regalo ya viene en camino".