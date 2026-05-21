Tamara Báez se separó de su novio tras encontrarle chats con otras mujeres

Después de compartir dos años de relación y el sueño de la casa propia, el vínculo entre Tamara Báez y Thiago Martínez llegó a un punto final cargado de tensión. La joven, que supo hacerse un lugar en el mundo mediático, atraviesa un momento difícil luego de descubrir ciertos movimientos de su ahora exnovio en el mundo digital. Según los datos revelados por Juan Etchegoyen, el conflicto estalló por una serie de interacciones en Instagram que rompieron la armonía de la pareja.

El periodista detalló la situación que atraviesa la mediática en su programa de Mitre Live. El conductor explicó que "ella tomó la decisión de separarse y que él quiere reconquistarla. Aparentemente ella encontró chats en Instagram donde veía que su novio le enviaba fueguitos y cosas a otras mujeres". Esta conducta habría sido el detonante para que la confianza se desmoronara por completo después de tanto tiempo compartiendo proyectos y el mismo techo.

La sospecha venía rondando la cabeza de Tamara desde hacía un tiempo, recordando incluso una situación tensa vivida en un boliche meses atrás. Sobre el momento del hallazgo, el comunicador sumó que "se ve que Tamara sospechaba de algo y no sé cómo fue que terminó viendo esto que estoy contando y termina re contra enojada y lo deja a Thiago".

A pesar de que intentaron mantener la estabilidad, los antecedentes no ayudaban a la posición del joven. Etchegoyen informó que "Thiaguito al parecer se anotaba en todas y se rompió la confianza hace meses", dejando en claro que no se trató de un hecho aislado.

Aunque el entorno de los protagonistas suele intentar calmar las aguas ante la prensa, la realidad parece ser mucho más tajante. Sobre el futuro de ambos, el periodista advirtió que "Ellos seguramente van a decir que se separaron en buenos términos pero él quiere volver me dicen y ella ya cortó todo el vínculo porque se hartó". De esta manera, el proyecto de convivencia que iniciaron con mucho esfuerzo parece haberse cerrado de forma definitiva por el accionar del joven en las redes.