Tamara Pettinato maltrató a un periodista y provocó el llanto de su familia

El reconocido periodista Guido Záffora rompió el silencio mediante una llamada telefónica en vivo durante un repaso de viejos momentos televisivos y apuntó contra Tamara Pettinato. Ambos comunicadores compartieron sus inicios en la pantalla chica dentro de la emisión de Dale la tarde por El Trece, lugar donde se desencadenó un tenso conflicto.

Durante la transmisión de aquel ciclo, Guido Záffora sufrió un repudiable comentario por parte de Tamara Pettinato frente a las cámaras mientras daba sus primeros pasos profesionales. El panelista confesó abiertamente que su excompañera le dijo puto al aire, justificándolo como un chiste, aunque a él le afectó profundamente.

El doloroso episodio caló profundo en el entorno familiar del comunicador, ya que todos seguían atentos cada una de sus apariciones públicas en aquel programa. La humillación provocó una enorme tristeza en sus seres queridos, a tal punto que la abuela del joven profesional terminó llorando desconsoladamente tras presenciar el violento hecho.

Actualmente la relación entre ambos permanece totalmente rota, ya que luego de esa fea experiencia no volvieron a entablar conversación alguna jamás. Guido Záffora admitió ser una persona rencorosa y memoriosa, manteniendo intacto el recuerdo del mal momento vivido aunque hoy en día mantenga un saludo cordial de cruzarse con ella.