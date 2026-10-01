Tamara Pettinato generó preocupación entre sus seguidores después de publicar una imagen desde una clínica, con una vía de suero colocada en uno de sus brazos. Horas más tarde, la conductora explicó qué había ocurrido y llevó tranquilidad al contar que se había sometido a una endoscopía programada.

La panelista de Bendita detalló que el estudio fue indicado para intentar determinar el origen de un cuadro de acidez persistente que viene atravesando desde hace un tiempo. Tras el procedimiento, realizado bajo anestesia, permaneció en observación y recibió suero antes de continuar con su jornada laboral.

“Me hice una endoscopía. Tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”, explicó Tamara al contar por qué decidió realizarse el estudio.

Pese al cansancio posterior y a los efectos de la anestesia, Pettinato se trasladó luego a Canal 9 para cumplir con compromisos laborales que ya tenía previstos. Incluso apeló al humor al compartir parte de la experiencia con sus seguidores y dejó en claro que no se trató de una internación prolongada.

Por qué Tamara Pettinato se realizó una endoscopía

La conductora explicó que venía sufriendo episodios frecuentes de acidez y que, por ese motivo, los médicos decidieron avanzar con una endoscopía para observar el aparato digestivo y tratar de establecer qué estaba provocando el malestar.

Durante este tipo de estudios se utiliza una pequeña cámara para examinar el esófago, el estómago y parte del intestino delgado. En el caso de Pettinato, el procedimiento se realizó bajo anestesia.

Después de despertarse, permaneció un tiempo en observación y recibió suero. Más tarde contó que todavía sentía el cansancio generado por el procedimiento, aunque igualmente decidió continuar con sus actividades.

Además, reveló que durante la consulta recibió una recomendación vinculada con el manejo del estrés. Tamara reaccionó con humor ante el consejo y recordó que realiza terapia desde hace varios años.

Por el momento, no dio detalles sobre los resultados de la endoscopía ni sobre si deberá realizar algún tratamiento adicional.

La foto que generó preocupación

La imagen de Pettinato desde la clínica rápidamente despertó consultas entre sus seguidores, principalmente porque aparecía recostada y con una vía colocada en el brazo.

Sin embargo, la propia conductora aclaró posteriormente el motivo de su paso por el centro médico y explicó que todo estaba relacionado con un estudio previamente programado.