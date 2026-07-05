Tamara Pettinato reveló la verdad del encuentro de Messi y Sofi Martínez

Un saludo cordial en la zona mixta tras la victoria de Argentina frente a Cabo Verde desencadenó un intenso debate en las plataformas digitales. El capitán Lionel Messi saludó con un beso a la periodista Sofía Martínez en un gesto que buscaba terminar con las especulaciones sobre una supuesta mala relación con el entorno del jugador, especialmente con Antonela Roccuzzo.

Sin embargo, Tamara Pettinato compartió una imagen del momento y generó controversia al afirmar que "Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy" sugiriendo además un trato preferencial hacia la cronista en comparación con sus colegas varones.

La respuesta en la red social X no se hizo esperar y los usuarios defendieron la actitud del deportista calificándolo como "un hombre respetuoso". Las críticas hacia la conductora fueron feroces, tratándola de "caradura" y de actuar con "mala leche", mientras recordaban situaciones de su pasado personal vinculadas al despacho presidencial para cuestionar su opinión actual. En medio de la repercusión, se conocieron las posturas de los involucrados directos para aclarar la situación vivida en el estadio.

El propio Messi intentó desactivar los rumores de manera irónica al expresar que "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo" durante el intercambio profesional. Por su parte, la periodista de Telefe agradeció el gesto del 10 y fue tajante al asegurar que las versiones de un posible conflicto son "todas mentiras" y ruidos externos que nada tienen que ver con su desempeño laboral en la cobertura de la Selección.