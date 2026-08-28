Tan Biónica continúa sumando capítulos a su regreso a los escenarios y ya confirmó su primer recital para 2027. La banda liderada por Chano Charpentier anunció que volverá a presentarse en Buenos Aires el próximo 11 de febrero, con un show en el Movistar Arena.

La presentación formará parte de la gira El Regreso, con la que Chano, Bambi, Diega y Seby recorren diferentes escenarios mientras presentan las canciones de su último disco y repasan los grandes éxitos que marcaron la trayectoria del grupo.

“Tocar en Buenos Aires tiene un componente mágico y único y mucho más si es un show con todos los clásicos, los temas que quiere la gente”, expresó Chano en el video utilizado para anunciar la nueva fecha.

El concierto llegará después de un 2026 marcado por el reencuentro de la banda con su público. Durante este año, Tan Biónica agotó tres presentaciones en el estadio de Vélez, donde reunió a más de 120.000 personas.

Cuándo salen a la venta las entradas

La preventa para el recital del 11 de febrero comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 y estará disponible hasta agotar stock.

Durante esta primera etapa, los clientes de Santander podrán comprar las entradas en seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad. Una vez agotada la preventa, se habilitará automáticamente la venta general con todos los medios de pago.

Las entradas podrán adquirirse a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Antes de comenzar su agenda de 2027, Tan Biónica todavía tiene por delante diferentes compromisos de su gira. El último show previsto para este año en Argentina será el 12 de diciembre en el Estadio Uno de La Plata.

La presentación de febrero buscará reunir las dos etapas de la banda: por un lado, los clásicos que acompañaron a sus seguidores durante años y, por otro, las canciones de El Regreso, el álbum que marcó la vuelta del grupo a componer y grabar música juntos.