Tan Biónica fue la encargada de cerrar la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y convirtió el escenario principal en un espacio de celebración, nostalgia y emoción. Con sus canciones más reconocidas, la banda liderada por Chano Charpentier se encontró con un público sanjuanino que esperaba su presentación y acompañó el recital durante la noche de este viernes 20 de noviembre.

La presentación fue uno de los momentos más esperados de la jornada inaugural, que reunió a casi 70 mil personas en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Desde temprano, los seguidores comenzaron a acercarse al escenario para conseguir una buena ubicación y disfrutar de una de las bandas más populares del rock argentino.

El recital llegó después de una jornada que tuvo propuestas gastronómicas, espacios interactivos, actividades para recorrer en familia y el espectáculo central “Parque Triásico. Aventura y descubrimiento”. La música nacional tuvo un lugar destacado en la programación, con Turf como uno de los protagonistas de la noche y Tan Biónica a cargo del cierre.

La banda llegó a San Juan con un repertorio que reúne canciones que atravesaron distintas etapas de su carrera y que mantienen una fuerte conexión con varias generaciones. Sus seguidores esperaban escuchar en vivo esos temas que se convirtieron en clásicos y que forman parte de la identidad musical del grupo.

Con el público como protagonista, el show le puso el broche final a la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Así, Tan Biónica coronó una noche multitudinaria en la que la música fue uno de los principales puntos de encuentro para los sanjuaninos.