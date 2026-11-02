El violento episodio protagonizado por hinchas de San Martín en la previa del partido frente a Gimnasia de Jujuy dejó un saldo de 13 detenidos, efectivos policiales heridos y daños en el operativo de seguridad. El subjefe de Policía, Pablo Torres, explicó a DIARIO HUARPE que el conflicto comenzó cuando un grupo de simpatizantes llegó sobre la hora e intentó ingresar a la tribuna popular sin someterse a los controles establecidos.

Según relató el funcionario, una fracción de la hinchada se presentó cuando el encuentro ya había comenzado y buscó acceder rápidamente al estadio Hilario Sánchez. La negativa policial a permitir el ingreso sin la correspondiente requisa y la falta de entradas de algunos de los involucrados fueron los primeros desencadenantes del enfrentamiento.

"Se trató de una fracción que llegó sobre la hora, cuando el partido ya había comenzado, y pretendía ingresar rápidamente al estadio. Ellos sabían que debían pasar por una requisa, pero querían entrar directamente, sin cumplir con ese procedimiento. Además, varios no tenían las entradas correspondientes. Fue entonces cuando se generó el disturbio", explicó Torres.

Piedras contra la Policía y heridos

El subjefe policial indicó que, una vez iniciado el conflicto en los accesos, las agresiones continuaron con el lanzamiento de piedras y cascotes contra los efectivos que participaban del operativo. El ataque alcanzó tanto al personal policial como a los animales de la División Montada.

"El disturbio continuó con el lanzamiento de varias piedras, que afectaron a algunos integrantes de la Policía y también a dos efectivos. La situación se fue agravando a partir de esas agresiones", sostuvo el funcionario.

En relación con las consecuencias del enfrentamiento, Torres confirmó que dos policías y dos caballos resultaron heridos. "Los efectivos están bien y presentan heridas leves. Lo mismo ocurre con los caballos. Algunas piedras impactaron cerca de los ojos, pero, por suerte, las lesiones no revisten gravedad", precisó.

Trece detenidos y antecedentes

El operativo terminó con 13 personas detenidas y la intervención de la UFI Flagrancia. "La mayoría de las personas detenidas tiene antecedentes. Son fracciones que habitualmente esperan este tipo de situaciones para intentar ingresar sin cumplir con los controles", manifestó.

El funcionario también explicó que la llegada de simpatizantes sobre el inicio del encuentro, sumada a la presión para entrar sin entradas o evitar las requisas, representa una situación que obliga a los efectivos a sostener los procedimientos establecidos.

"Cuando hay personas que no tienen entrada y llegan sobre la hora, presionan para ingresar. Nosotros no podemos permitirles el acceso hasta que pasen por la requisa correspondiente. Es en ese momento cuando se producen este tipo de disturbios", agregó.

El funcionamiento de Tribuna Segura

Por último, Torres se refirió a la aplicación del programa Tribuna Segura, que forma parte de los controles previstos para encuentros deportivos de esta magnitud. Según explicó, el sistema permite realizar un filtro adicional sobre las personas que buscan ingresar a los estadios.

"Tribuna Segura se implementa siempre en eventos deportivos de esta magnitud. Es un control adicional para que las personas que concurren a disfrutar del partido puedan hacerlo con mayor seguridad y para evitar el ingreso de quienes tienen antecedentes", concluyó.