Targa Exploration presentó una actualización de su programa de perforación en el proyecto El Zanjón, en Santa Cruz, junto con los primeros resultados de laboratorio correspondientes a los dos primeros sondajes realizados en el área. Los datos forman parte de la campaña inicial de exploración orientada a evaluar el potencial de mineralización del sistema.

Los resultados obtenidos confirman la presencia de mineralización de cobre, oro y plata en distintos intervalos de perforación, lo que refuerza la continuidad del sistema mineralizado identificado previamente en superficie y en trabajos geofísicos, según informó la compañía.

El primer pozo de perforación registró intersecciones con contenidos de cobre, oro y plata, asociados a zonas de alteración hidrotermal, mientras que el segundo sondaje también evidenció intervalos mineralizados, aunque con variaciones en la ley y la continuidad del material económico. En ambos casos, la compañía destacó la presencia de estructuras geológicas favorables para la circulación de fluidos mineralizantes.

Los resultados preliminares permiten avanzar en la interpretación del modelo geológico del proyecto, aportando información clave para definir la orientación de las próximas perforaciones dentro del programa en curso.

El Zanjón se encuentra en una etapa temprana de exploración, por lo que los datos obtenidos aún requieren validación mediante nuevas perforaciones y análisis complementarios que permitan delimitar con mayor precisión la extensión del sistema mineralizado.

En este sentido, Targa anticipó que continuará con la campaña de perforación en sectores prioritarios identificados a partir de estos primeros resultados, con el objetivo de mejorar la comprensión del potencial del proyecto y evaluar su escala económica.

El proyecto El Zanjón forma parte del portafolio de exploración de la compañía en Argentina, un país que en los últimos años ha incrementado el interés de empresas junior enfocadas en cobre y metales preciosos, impulsadas por la demanda global asociada a la transición energética.